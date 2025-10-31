Genoa, via anche Vieira dopo Ottolini? Ore decisive: un ex Juve possibile sostituto

Dopo l'ufficialità del divorzio con il ds Ottolini , recententemente accostato alla Juventus , in casa Genoa ore decisive per il futuro del tecnico Patrick Vieira che sta parlando in questi minuti col nuovo direttore sportivo (non ancora ufficializzato) Diego Lopez : soltanto al termine del confronto si saprà se sarà ancora il francese a guidare la squadra che si deve ritrovare alle 14.30 a Pegli per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di lunedì sera col Sassuolo . In caso di divorzio in pole Mimmo Criscito , attuale allenatore dell'Under 17, che verrebbe affiancato da un mister dotato di patentino per guidare una squadra in Serie A.

Il comunicato su Ottolini

In mattinata il Genoa ha ufficializzato "la conclusione del rapporto di lavoro con il direttore sportivo Marco Ottolini.Dal suo insediamento Ottolini ha contribuito alla promozione nel massimo campionato, rivestendo un ruolo centrale nello sviluppo dei piani operativi, atti al raggiungimento degli obiettivi prefissati per le stagioni 2023/24 e 2024/2025. La società ringrazia Marco Ottolini per l'impegno e la dedizione augurandogli il meglio in vista delle sfide professionali che lo attendono".