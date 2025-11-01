Dietrofront Vieira, ufficiale l'addio al Genoa: Criscito e Murgita in panchina

Ci ripensa nella notte e poi la decisione. A sorpresa di Patrick Vieira lascia il Genoa nonostante ieri avesse guidato la squadra durante l'allenamento del pomeriggio. Il tecnico aveva incassato la fiducia dei giocatori e del nuovo direttore sportivo e sarebbe andato in panchina contro il Sassuolo lunedì sera, ma questa mattina ha comunicato la sua decisione al club e le parti sono ora al lavoro per una risoluzione consensuale. La panchina sarà affidata a Mimmo Criscito, che guiderà la seduta di questa mattina, con Roberto Murgita per una soluzione ad interim. Annullato, ovviamente, l’incontro pomeridiano che Vieira aveva programmato con la stampa in vista del Sassuolo. Il nuovo direttore sportivo, Diego Lopez, proprio ieri aveva deciso di affidare ancora la guida della squadra a Patrick Vieira, ma evidentemente la notte ha portato a una sterzata di vedute.