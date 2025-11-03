Il Genoa ha cambiato modulo, passando prima al 3-5-2 e poi al 4-4-2. Murgita: "Abbiamo deciso di cambiare modulo a gara in corso, perché volevamo riprendere la partita. Abbiamo terminato con due esterni più offensivi, i ragazzi ci hanno creduto e hanno dimostrato grande sacrificio. Si parte da quello, dal sacrificio e dallo spirito di unità, ma abbiamo dimostrato di saper fare cose importanti e abbiamo creato tante chances in entrambe le frazioni di gioco. Siamo soddisfatti".

Prossimo allenatore?

Si parla di un cambio imminente in panchina per il Genoa, con De Rossi favorito, ma Murgita nicchia: "Non riusciamo a pensare a questo. Abbiamo fatto una partita che era esattamente quello che volevamo fare, questa è la cosa più importante. La squadra ha dato tutto, ha combattuto su ogni pallone e ha dimostrato di esserci.Questo gruppo è unito e coeso, battaglia sempre e duella l'uno per l'altro. Saremo così anche in futuro".

L'esperienza con Criscito

La chiusura è sull'esperienza da tecnico del Grifone, condivisa quest'oggi con Mimmo Criscito: "Stare in panchina, gridare e richiamare i giocatori è molto faticoso. Ci siamo dati il cambio, Mimmo ha l'esperienza per potermi aiutare ed è stato veramente bravissimo.Questa è stata una partita che ricorderemo, io e lui".