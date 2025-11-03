Tuttosport.com

Murgita: "Giocato da Genoa! Partita che io e Criscito non dimenticheremo"

Le parole dell'allenatore ad interim del Grifone dopo la prima vittoria stagionale: "Gruppo unito e coeso"
3 min
CriscitoGenoa
Murgita: "Giocato da Genoa! Partita che io e Criscito non dimenticheremo"
Genoa

Genoa

Genoa
REGGIO EMILIA - Il Genoa centra il primo successo stagionale vincendo al Mapei Stadium 2-1 al 93'. Tre punti d'oro per il Grifone guidato per l'occasione da Domenico Criscito e Roberto Murgita dopo l'esonero di Patrick Viera. Le parole di Murgita ai microfoni di Dazn: "Oggi rappresento tutta la gioia dei genoani, dei genovesi e di quelli che stavano soffrendo in questo periodo. Il gol al 92' è stato un bel momento, ringraziamo tutta la squadra che è stata eccezionale e ha interpretato la partita da Genoa. Oggi abbiamo dato un segnale importante, a tutti e a noi stessi: abbiamo giocato da Genoa. L'emozione del debutto da allenatore in Serie A è stata grande, l'ho dovuta contenere per restare concentrato sulla gara. Sono stati molto bravi i ragazzi, ci hanno creduto fino alla fine e hanno voluto vincere". 

Cambio modulo

Il Genoa ha cambiato modulo, passando prima al 3-5-2 e poi al 4-4-2. Murgita: "Abbiamo deciso di cambiare modulo a gara in corso, perché volevamo riprendere la partita. Abbiamo terminato con due esterni più offensivi, i ragazzi ci hanno creduto e hanno dimostrato grande sacrificio. Si parte da quello, dal sacrificio e dallo spirito di unità, ma abbiamo dimostrato di saper fare cose importanti e abbiamo creato tante chances in entrambe le frazioni di gioco. Siamo soddisfatti". 

Prossimo allenatore?

Si parla di un cambio imminente in panchina per il Genoa, con De Rossi favorito, ma Murgita nicchia: "Non riusciamo a pensare a questo. Abbiamo fatto una partita che era esattamente quello che volevamo fare, questa è la cosa più importante. La squadra ha dato tutto, ha combattuto su ogni pallone e ha dimostrato di esserci.Questo gruppo è unito e coeso, battaglia sempre e duella l'uno per l'altro. Saremo così anche in futuro".

L'esperienza con Criscito

La chiusura è sull'esperienza da tecnico del Grifone, condivisa quest'oggi con Mimmo Criscito: "Stare in panchina, gridare e richiamare i giocatori è molto faticoso. Ci siamo dati il cambio, Mimmo ha l'esperienza per potermi aiutare ed è stato veramente bravissimo.Questa è stata una partita che ricorderemo, io e lui".

 

 

 

 

