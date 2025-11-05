De Rossi nuovo allenatore del Genoa: in panchina già contro la Fiorentina

Il Genoa ha scelto il suo nuovo allenatore: sarà Daniele De Rossi a prendere il posto di Patrick Vieira, esonerato nella scorsa settimana e sostituito momentaneamente dal duo Criscito-Murgita. Iin queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli economici dell’accordo, così da permettere al nuovo tecnico di sedersi in panchina già nella partita contro la Fiorentina, prevista prima della sosta.