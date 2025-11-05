De Rossi nuovo allenatore del Genoa: in panchina già contro la Fiorentina

Il Genoa ha scelto il suo nuovo allenatore: sarà Daniele De Rossi a prendere il posto di Patrick Vieira, esonerato nella scorsa settimana e sostituito momentaneamente dal duo Criscito-Murgita. Iin queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli economici dell’accordo, così da permettere al nuovo tecnico di sedersi in panchina già nella partita contro la Fiorentina, prevista prima della sosta.
Domani il primo allenamento
Domani De Rossi dirigerà il primo allenamento con la squadra, mentre oggi il gruppo continuerà a lavorare con il duo Murgita-Criscito che ha regalato al Geona la prima vittoria in campionato grazie al successo per 2-1 in casa del Sassuolo. La società del Genoa ha voluto quindi a una svolta immediata, senza aspettare la pausa delle Nazionli. De Rossi sarà già in città nella giornata di mercoledì 5 novembre per iniziare la sua nuova avventura in terra ligure.