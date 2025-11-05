Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

De Rossi nuovo allenatore del Genoa: in panchina già contro la Fiorentina

L'ex tecnico della Roma arriverà in giornata a Genova e domani guiderà il suo primo allenamento con il grifone
2 min
De Rossi nuovo allenatore del Genoa: in panchina già contro la Fiorentina © LAPRESSE
Genoa

Genoa

Tutte le notizie sulla squadra

Il Genoa ha scelto il suo nuovo allenatore: sarà Daniele De Rossi a prendere il posto di Patrick Vieira, esonerato nella scorsa settimana e sostituito momentaneamente dal duo Criscito-Murgita. Iin queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli economici dell’accordo, così da permettere al nuovo tecnico di sedersi in panchina già nella partita contro la Fiorentina, prevista prima della sosta.

Domani il primo allenamento

Domani De Rossi dirigerà il primo allenamento con la squadra, mentre oggi il gruppo continuerà a lavorare con il duo Murgita-Criscito che ha regalato al Geona la prima vittoria in campionato grazie al successo per 2-1 in casa del Sassuolo. La società del Genoa ha voluto quindi a una svolta immediata, senza aspettare la pausa delle Nazionli. De Rossi sarà già in città nella giornata di mercoledì 5 novembre per iniziare la sua nuova avventura in terra ligure.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Genoa