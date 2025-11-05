De Rossi al Genoa, Rosella Sensi: "Felicissima, se lo merita"

Il Genoa ha scelto: sarà Daniele De Rossi a raccogliere l'eredità di Patrick Vieira , esonerato dal Grifone dopo un avvio di stagione disastroso con zero vittorie nelle prime nove di campionato. I rossoblù, infatti, hanno centrato il bottino pieno solo nell'ultima uscita con il duo Criscito-Murgita in panchina , piegando 2-1 il Sassuolo al Mapei Stadium grazie al colpo di testa in pieno recupero di Leo Ostigard. Una bella sfida per l'ex centrocampista della Roma che, però, non potrà dirigere la squadra dal campo per lo scontro salvezza di domenica alle 15 al Ferraris contro la Fiorentina - anche la Viola, ancora a caccia della prima vittoria stagionale in Serie A dopo 10 partite, ha sollevato dall'incarico Stefano Pioli - in quanto squalificato per il rosso rimediato il 15 settembre 2024 in Genoa-Roma, ultima gara da allenatore dei capitolini. Il debutto ufficiale, dunque, dovrebbe avvenire dopo la sosta per le nazionali, sabato 22 novembre alle 15, quando i liguri faranno visita al Cagliari.

Rosella Sensi su De Rossi al Genoa

"De Rossi? Sono felicissima per lui, lo merita. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Merita di sedere in una panchina di Serie A. Dimostrerà col tempo quello che sa fare e che quello che vale", il commento a LaPresse di Rosella Sensi, sindaca del piccolo comune marchigiano di Visso ed ex Presidente della Roma tra il 2008 e il 2011. Inevitabile poi la domanda sull'avvio di stagione dei giallorossi di Gian Piero Gasperini: "Io sono sempre ottimista, bisogna stare vicino alla squadra e tifare perché abbiamo una bella squadra".