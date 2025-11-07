Inizia l'avventura di De Rossi al Genoa: prima la firma, poi l'incontro con la squadra e il primo allenamento

GENOVA - Una full immersion rossoblù per Daniele De Rossi che da ieri è ufficialmente il nuovo tecnico del Genoa . L'ex centrocampista campione del mondo 2006 ha firmato ieri mattina dopo le visite mediche di rito per pranzare poi con il gruppo e tuffarsi già nell'operazione Fiorentina . Sfida che dovrà seguire dalla tribuna per una squalifica ancora da scontare, peraltro figlia di un'espulsione proprio contro il Genoa nel 2024, ma che segnerà comunque il suo esordio da allenatore del club più antico d'Italia. Club che nella nota in cui ha annunciato il tecnico ha voluto ringraziare il duo Murgita-Criscito che lunedì scorso hanno condotto la squadra contro il Sassuolo portando a casa la prima vittoria stagionale.

Lo staff di De Rossi

Entrambi hanno ripreso le proprie posizioni in seno alla società. Murgita fa parte del gruppo di lavoro aggiuntivo di De Rossi, assieme ai collaboratori tecnici Gaspare Picone e Francesco Rolli, ai preparatori dei portieri Alessio Scarpi e Stefano Raggio Garibaldi e ai due match analyst Mirco Vecchi e Lorenzo Folle. Mentre Criscito continuerà a guidare l'Under 17 e ha sfruttato i social per un saluto anche al neo allenatore. «Chiamale se vuoi emozioni. Grazie alla società Genoa che mi ha permesso di realizzare un sogno. Grazie a Roberto e tutto lo staff per l’aiuto ricevuto in questi giorni. Grazie ai giocatori che con grande professionalità mi hanno accolto bene. Grazie a tutti i tifosi per il sostegno. Non dimenticherò mai questi giorni, questa partita: sono stati 5 giorni intensi e pieni di emozioni. Faccio un grosso in bocca al lupo a Daniele per il prosieguo del campionato e sempre Forza Genoa» sono state le parole dell'ex capitano.

Subito la Fiorentina

Emozioni che attendono ora De Rossi che con il Genoa ha l’opportunità di tornare in pista dopo l’esonero con la Roma della scorsa stagione. E il neo allenatore si è subito tuffato nel clima campionato guidando assieme ai suoi collaboratori (il vice Guillermo Giacomazzi, il preparatore atletico Gianni Brignardello, i collaboratori tecnici Emanuele Mancini ed Enrico Iodice e il match-analyst Francesco Checcucci) la seduta del pomeriggio con la sfida ai viola nel mirino. Sfida che, burocrazia permettendo, potrebbe mettere di fronte proprio i due allenatori fino a due giorni fa in lizza per la panchina del Genoa. Poi le remore di Vanoli e il doversi ancora liberare dal Torino, ma soprattutto la voglia e la grinta di De Rossi hanno fatto propendere il nuovo responsabile dell’area sportiva, Lopez, per il tecnico romano. Il primo problema da risolvere sarà decidere chi sostituirà lo squalificato Malinovksyi, unico assente assieme all’infortunato Otoa.