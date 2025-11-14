“De Rossi può stupire al Genoa, Gasperini tra i migliori d’Europa”

Daniele De Rossi è ripartito dal Genoa con l'obiettivo di salvare i rossoblù. Gian Piero Gasperini - che proprio a Genova si era fatto apprezzare prima dei miracoli di Bergamo - oggi fa sognare lo scudetto alla Roma. Quanti destini incrociati tra Genova e la capitale. Destini che conosce bene Sebino Nela, che da calciatore (e genovese) era partito proprio dal Grifone prima di vincere lo scudetto 1983 in giallorosso.

Il Genoa per De Rossi è la prima grande occasione dopo la Roma? "Ha già avuto un'esperienza alla Spal. Spero che inizi qui una lunga carriera. La piazza la conosciamo bene. Credo si possa trovare bene, abituato da 40 anni vissuti a Roma. Va in una piazza molto calda, c'è un grande senso di appartenenza. Si prenderà un po' di tempo per conoscere la squadra». Da Roma a Genova, quanta passione. «In Italia un'altra piazza così può essere Firenze. Città che ti danno molti stimoli. Sai benissimo dove vai, sai che non sarà una passeggiata. Questo è il lavoro dell'allenatore. Caratterialmente Daniele è un ragazzo forte, non si fa problemi. Si esalterà a Genova se le cose dovessero andare benino".

Come lo vede questo Genoa? "Gli manca qualche punto in classifica. Forse un paio di gare sfortunate a livello arbitrale. E' un campionato un po' strano davanti e dietro. Ci sono sei squadre in lotta per lo scudetto, la Cremonese è in alto e la Fiorentina è ultima. Stagione un po' così".

Gasperini è un allenatore top. Non so cosa potrà fare quest'anno

Il Genoa ha perso giocatori pesanti in estate, Pinamonti su tutti. "Resta da capire la questione societaria, la salute del club. E' chiaro che se hai un giocatore che arriva in doppia cifra, arrivano le vittorie. Questo è il tormentone della stagione. Tutti si lamentano degli attaccanti che non segnano. Ma qualcuno l'attaccante ce l'ha".

Gasperini può vincere lo scudetto a Roma, come Liedholm e Capello? "Gasperini lo considero tra i più bravi in Europa. Non esagero. A Bergamo e anche a Genova ha fatto vedere grandi cose. E' un allenatore top. Non so cosa potrà fare quest'anno. Il mercato della Roma è stato così così, non credo sia stato accontentato in pieno. Però sta lavorando molto bene con gli uomini a disposizione".

Nel Genoa con Gasp segnava anche Gasperetto, nella Roma faticano Dovbyk e Ferguson. "È un problema di tante squadre però. La classifica dei marcatori è guidata da Orsolini. Io credo che se la Roma arriverà al quarto posto avrà fatto un grande campionato. Inter, Milan, Napoli e Juventus hanno rose più forti".

Pellegrini rinato, Dybala di nuovo ai box. "Peccato per quest'ultimo infortunio di Dybala. Due giocatori che si sono resi utili finora. Ora vediamo Pellegrini tirato a lucido".