GENOVA - C'è voglia di tornare vincere in casa Genoa, dopo due pareggi consecutivi, per quella che sarà la prima in panchina anche al Ferraris per Daniele De Rossi. Ma il tecnico romano mette tutti in guardia in vista della sfida al Verona sabato nell'anticipo. "Questo è un gruppo che mi piace: unendo i puntini a volte viene un bel disegno, speriamo che questo disegno sia vincente. Ma chi pensa ad una passeggiata, e a vedere il Ferraris in festa perché passeggeremo sopra l'ultima in classifica, si sbaglia di grosso. Questo ai ragazzi l'ho già detto, e penso che ne siano consapevoli". Per De Rossi dunque sarà una sfida difficile. "Il Verona sta vivendo un momento negativo in termini di risultati, ma saranno pronti a fare una gara tosta - ha spiegato l'allenatore -. Hanno però numeri molto chiari: ad esempio, in termini di occasioni create sono al sesto posto, e così anche come possesso palla. Senza contare che hanno due attaccanti molto forti. Parliamo di una squadra tosta, difficile da battere, che ha perso tante partite all'ultimo. Penso alla sfida con l'Inter, o a come ha messo in difficoltà la Roma".