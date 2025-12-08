Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

De Rossi si gode Norton-Cuffy: "È da big" e su Zaniolo: "Ci siamo..."

Le parole dell'allenatore del Grifone dopo l'importante vittoria ad Udine: "Vederli lottare così e dare tutto è veramente un piacere"
3 min
De RossiGenoa
De Rossi si gode Norton-Cuffy: "È da big" e su Zaniolo: "Ci siamo..."© LAPRESSE
Genoa

Genoa

Tutte le notizie sulla squadra

UDINE - Seconda vittoria consecutiva per il Genoa nonché 5° risultato utile consecutivo per la squadra di Daniele De Rossi che si allontana dalla zona calda della classifica. Il Grifone vince 2-1 a casa dell'Udinese, le parole dell'ex allenatore della Roma: "Abbiamo giocatori di grande potenza sulle fasce, cerchiamo di sfruttare sia l'ampiezza del campo che le giocate in area. Ho studiato Gasperini e tutti quelli che hanno fatto faville con questo sistema: Norton-Cuffy è un giocatore con quel potenziale lì ed è un ragazzo esplosivo e curioso. Dobbiamo aiutarlo a fargli gestire e usare il suo fisico nel modo corretto, imparando da ragazzi come Bellanova e Palestra che sanno sfruttare il proprio fisico. Sono certo che Norton-Cuffy presto li raggiungerà , è un giocatore da big".

Sulla partita

De Rossi poi analizza il match partendo dal gol subito: "Abbiamo sbagliato qualcosa, sono dettagli che analizzeremo. Secondo me nel primo tempo siamo arretrati troppo e abbiamo iniziato a calciare da fuori: il momento è delicato, ma ci siamo abbassati senza motivo. Nel secondo tempo ci sono state delle trame interessanti, ma abbiamo acceso poco gli attaccanti facendo un palleggio fine a sè stesso. Ci lavoriamo, questi punti sono vitali e spero al più presto di poter uscire dalla zona calda. Questo gruppo che ho ereditato è una famiglia di ragazzi, vederli lottare così e dare tutto è veramente un piacere. A riconoscere gli spazi e i momenti ci arriveremo".

"Ottimo ricordo di Zaniolo"

Infine due parole su Zaniolo, avversario oggi e compagno di squadra ai tempi della Roma: "Ci siamo rivolti tanti insulti affettuosi (ride, ndr), quando è arrivato alla Roma prendevo sempre sotto la mia ala quei giocatori così. In quei due anni lui è stato perfetto con noi, era un ragazzo fantastico dalla grande voglia e con un potenziale mostruoso che ha mostrato e continuerà a mostrare. Col Real Madrid dimostrò subito che era un campione dentro, aveva la sfrontatezza dei giocatori giovani e molto forti. Ho un ricordo ottimo di Nicolò Zaniolo, davvero".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Genoa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS