De Rossi si gode Norton-Cuffy: "È da big" e su Zaniolo: "Ci siamo..."

UDINE - Seconda vittoria consecutiva per il Genoa nonché 5° risultato utile consecutivo per la squadra di Daniele De Rossi che si allontana dalla zona calda della classifica. Il Grifone vince 2-1 a casa dell'Udinese , le parole dell'ex allenatore della Roma: "Abbiamo giocatori di grande potenza sulle fasce, cerchiamo di sfruttare sia l'ampiezza del campo che le giocate in area. Ho studiato Gasperini e tutti quelli che hanno fatto faville con questo sistema: Norton-Cuffy è un giocatore con quel potenziale lì ed è un ragazzo esplosivo e curioso. Dobbiamo aiutarlo a fargli gestire e usare il suo fisico nel modo corretto, imparando da ragazzi come Bellanova e Palestra che sanno sfruttare il proprio fisico. Sono certo che Norton-Cuffy presto li raggiungerà , è un giocatore da big".

Sulla partita

De Rossi poi analizza il match partendo dal gol subito: "Abbiamo sbagliato qualcosa, sono dettagli che analizzeremo. Secondo me nel primo tempo siamo arretrati troppo e abbiamo iniziato a calciare da fuori: il momento è delicato, ma ci siamo abbassati senza motivo. Nel secondo tempo ci sono state delle trame interessanti, ma abbiamo acceso poco gli attaccanti facendo un palleggio fine a sè stesso. Ci lavoriamo, questi punti sono vitali e spero al più presto di poter uscire dalla zona calda. Questo gruppo che ho ereditato è una famiglia di ragazzi, vederli lottare così e dare tutto è veramente un piacere. A riconoscere gli spazi e i momenti ci arriveremo".

"Ottimo ricordo di Zaniolo"

Infine due parole su Zaniolo, avversario oggi e compagno di squadra ai tempi della Roma: "Ci siamo rivolti tanti insulti affettuosi (ride, ndr), quando è arrivato alla Roma prendevo sempre sotto la mia ala quei giocatori così. In quei due anni lui è stato perfetto con noi, era un ragazzo fantastico dalla grande voglia e con un potenziale mostruoso che ha mostrato e continuerà a mostrare. Col Real Madrid dimostrò subito che era un campione dentro, aveva la sfrontatezza dei giocatori giovani e molto forti. Ho un ricordo ottimo di Nicolò Zaniolo, davvero".