De Rossi: "Serve un Genoa perfetto o l'Inter ti sfonda e umilia. Che penso di Chivu"

GENOVA - Reduce da due vittorie consecutive, e con una classifica che inizia a farsi più serena, il Genoa di Daniele De Rossi domenica sfiderà al Ferraris l'Inter , avversario durissimo. "Affrontiamo una squadra molto forte, con la consapevolezza che, se questa sensazione di positività che si respira in città viene tramutata in presunzione, l'Inter è la squadra migliore per farci passare la serenità e la positività - sottolinea De Rossi -. L'Inter, se non trova una squadra quasi perfetta di fronte, rischia di umiliarti e di sfondarti, sono quasi perfetti. Sono riusciti a fare tanti gol al Como, e sono una squadra arrabbiata, perché hanno perso una partita che non meritavano di perdere, per un episodio non dubbio, ma brutto e chiaro . Saranno carichi per il loro obiettivo, che è lo Scudetto. Quindi noi dobbiamo essere perfetti".

Su Genoa-Inter

Sarà una di quelle gare che mentalmente non vanno nemmeno preparate, ma sarà il campo a decidere il risultato: "Abbiamo visto tante squadre fortissime perdere contro altre molto meno forti. Ho giocato vent'anni perdendo contro squadre meno forti, e vincendo contro squadre molto più forti. Ogni partita si può vincere. C'è bisogno di consapevolezza e conoscenza dell'avversario, non basta dire che è forte, la classifica ce lo dice già. Dobbiamo capire perché è forte, in che frangente è forte, e contro che tipo di squadra è stato forte negli ultimi anni. Ogni squadra forte ha una sua lettura da fare, e se la sbaglieremo, la responsabilità sarà la mia. I miei ragazzi dovranno essere perfetti, se vorranno battere una squadra come l'Inter, che da anni gioca a livelli altissimi".

Su Chivu

Sarà una sfida anche e soprattutto tra De Rossi e Chivu, in passato prima compagni, e poi avversari in campo. "Eravamo molto giovani quando giocavamo insieme. Eravamo due che in campo avevamo sempre qualcosa da dire, sia a livello tattico che motivazionale. Quando parlo di lui, ho in mente il ricordo di un ragazzo tanto intelligente e tanto giusto. I suoi successi mi provocano felicità, ovviamente non domenica sera - aggiunge De Rossi ridendo -. Sono contento di riabbracciarlo, e poi nel suo staff c'è Kolarov, che è come un fratello. Ma non ho scritto a nessuno dei due questa settimana, per non metterli in imbarazzo".