De Rossi, orgoglio Genoa: "L'Inter ti palleggia in faccia, noi vicini alla perfezione"

Le parole dell'allenatore del Grifone dopo la sconfitta contro l'Inter: "Continuando così sono convinto che riusciremo a dare fastidio a queste grandi squadre"
2 min
De Rossi, orgoglio Genoa: "L'Inter ti palleggia in faccia, noi vicini alla perfezione"
GENOVA - Il Genoa di Daniele De Rossi esce sconfitto contro l'Inter in un match dove i padroni di casa erano anche riusciti a riaprire. L'ex allenatore della Roma è comunque soddisfatto della prova dei suoi giocatori come dichiarato a Sky Sport: "Sono soddisfatto e orgoglioso dei miei giocatori, che non hanno mollato dopo il 2-0 contro l'Inter che è una squadra che ti palleggia in faccia. Dovevamo essere perfetti e ci siamo andati vicini. Continuando così sono convinto che riusciremo a dare fastidio a queste grandi squadre".

Sulla partita: "Eravamo partiti bene..."

De Rossi spiega il match: "Abbiamo provato a essere subito aggressivi perchè sappiamo che se li lasci giocare ti possono far gol in qualunque momento. E poi ci sono riusciti lo stesso. Fa ridere dirlo perchè abbiamo preso gol dopo pochissimo, ma eravamo partiti bene. Squadre più pronte di noi contro di loro hanno preso 4/5 gol, noi siamo rimasti in partita".

Sul ruolo di Ellertsson

"Noi possiamo palleggiare, la voglia di essere così aggressivi. Ellertsson ha fatto un'ottima partita. Dal punto di vista della corsa, Mike può fare quel ruolo molto bene, con caratteristiche diverse da Frendrup e Thorsby".

 

 

 

 

