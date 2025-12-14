De Rossi, orgoglio Genoa: "L'Inter ti palleggia in faccia, noi vicini alla perfezione"

GENOVA - Il Genoa di Daniele De Rossi esce sconfitto contro l'Inter in un match dove i padroni di casa erano anche riusciti a riaprire. L'ex allenatore della Roma è comunque soddisfatto della prova dei suoi giocatori come dichiarato a Sky Sport: "Sono soddisfatto e orgoglioso dei miei giocatori, che non hanno mollato dopo il 2-0 contro l'Inter che è una squadra che ti palleggia in faccia. Dovevamo essere perfetti e ci siamo andati vicini. Continuando così sono convinto che riusciremo a dare fastidio a queste grandi squadre".