De Rossi chiama Dzeko al Genoa: perché l'affare è possibile anche se complicato

Dicono che l’amicizia sia uno dei sentimenti più forti e potenti in natura, quasi una calamita che attrae persone accomunate dagli stessi principi e ideali. Ecco perché ai tempi della Roma fu amore a prima vista tra Daniele De Rossi ed Edin Dzeko. Un feeling fortissimo che dura da un decennio e che ha legato, indissolubilmente, i due e loro famiglie. In campo e fuori. Motivo per cui il tecnico romano negli ultimi giorni ha lanciato più di un segnale verso l’amico, che attraversa un periodo complicato a Firenze. Quel “Vieni al Genoa” che può diventare una sorta di scialuppa di salvataggio per il bosniaco, il cui feeling con la Viola non sembra essere sbocciato tra numerose panchine e poche soddisfazioni (appena 2 gol in 652 minuti giocati). Per questo sembra in procinto di salutare la Toscana e quella genoana potrebbe diventare la piazza giusta dove ripartire. Al Grifone serve, infatti, un attaccante di livello e di esperienza per puntellare il reparto offensivo. Uno che possa rappresentare un valore aggiunto e fungere da chioccia per i giovani Colombo ed Ekhator. Uno come Dzeko, appunto.