De Rossi e la prima volta contro la Roma: "Se il Genoa vince al 90'..."

Genoa contro Roma sarà anche De Rossi contro Gasperini, un tecnico che ha fatto la storia recente del Grifone. "Ma credo che sia un punto di riferimento per qualsiasi squadra che ha allenato. Un tecnico stra-copiato da tutti in questi anni . Uno dei primi a riportare in auge un tipo di calcio che era nel dimenticatoio, e lui lo ha reso di nuovo moderno ed offensivo - ha spiegato De Rossi -. Per me è un grande riferimento. Ci siamo sentiti anche in passato, ma non in questa settimana. C'è stima da parte mia, e a parte la gara di domani, sono contento che stia facendo bene questo lavoro. È un punto di riferimento per me, non solo per quanto fatto al Genoa ".

Infermeria e assenze

Il Genoa non avrà Leali in porta, squalificato. Titolare sarà Sommariva ("abbiamo grandissimo fiducia nel nostro portiere"). De Rossi dovrà fare a meno anche di Cornet, Messias, Siegrist, Gronbaek e Onana. Ma ritroverà Thorsby: "l'articolazione della spalla sinistra è intatta (si era infortunato contro l'Atalanta, ndr), ha solo un piccolo stiramento del muscolo. E ci sarà anche Ostigard".

Il rammarico

Il Genoa giocherà senza tifosi al seguito, per il divieto di trasferta dopo gli incidenti contro l'Inter, che colpirà anche le gare con Milan e Parma. "A fine gara saluterò i tifosi della Roma - ha concluso De Rossi - qualunque sia il risultato finale. Ma mi sarebbe piaciuto salutare anche i nostri tifosi. È sempre una sconfitta quando non possono seguirci, e sarà una grande mancanza".