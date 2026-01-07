De Rossi carica il Genoa: “Così si gioca contro il Milan!”. Poi svela una presenza a San Siro…

Il Genoa si prepara a una delle trasferte più impegnative della stagione, chiamato a misurarsi contro un Milan in piena corsa per lo scudetto e guidatao da un Allegri sempre più fiducioso e sereno . Il Grifone è reduce dal pareggio casalingo contro il Pisa, mentre i rossoneri arrivano dalla vittoria in trasferta a Cagliari. Alla vigilia della sfida di San Siro, Daniele De Rossi ha fatto il punto sulla condizione della squadra , soffermandosi sulle insidie del match, sull’approccio mentale necessario e sulle scelte di formazione in vista di un appuntamento che richiederà massima attenzione, compattezza e spirito di sacrificio.

Milan-Genoa, le dichiarazioni di De Rossi

De Rossi ha presentato la partita contro il Milan ai canali ufficiali del club: "È una sfida delicata contro una squadra che ha grandi valori ed è in lotta per vincere lo scudetto. Noi come sempre scenderemo in campo con l’obiettivo di fare punti e, per riuscirci con una squadra come il Milan, dovremo essere perfetti nella cura dei dettagli, aumentando l’attenzione su ogni risvolto tangibile. Dovremo saper occupare bene in particolare le due aree, meglio di quanto fatto di recente in alcune partite. Ci sarà anche il presidente Sucu alla partita e la sua presenza è sempre un segnale positivo per tutti. Il calendario propone due partite a distanza ravvicinata nello spazio di pochi giorni, ma dobbiamo concentrarci su un impegno alla volta, pensare esclusivamente al match del Meazza e quindi non si faranno calcoli in proiezione dell’impegno seguente: scenderanno i campi i giocatori che in questi giorni di lavoro a Pegli mi sono apparsi i più pronti. Confido nei ragazzi per avere risposte in linea con le richieste e le aspettative, facendo leva su uno spirito di gruppo che è una prerogativa marcata e un valore aggiunto in termini di mentalità".