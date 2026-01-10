De Rossi e la buca di Pavlovic: “Non siamo gli scemi del villaggio. Dal Milan ti aspetti altro”

Alla vigilia della sfida tra Genoa e Cagliari, Daniele De Rossi è tornato a parlare dopo il pareggio di San Siro contro il Milan , tracciando un bilancio lucido tra segnali incoraggianti e rimpianti. In conferenza stampa il tecnico rossoblù ha sottolineato la crescita della squadra in termini di compattezza e atteggiamento, soffermandosi anche sulle condizioni della rosa, sul mercato e su un episodio arbitrale che ha fatto discutere: la buca scavata da Pavlovic prima del rigore di Stanciu . Parole dirette, senza sconti, che raccontano un Genoa consapevole dei propri mezzi e deciso a farsi rispettare.

Genoa-Cagliari, la conferenza di De Rossi

"Se la sfida di San Siro ci ha restituito certezze? Penso di sì. Siamo usciti dalla riunione post gara non felici perché il risultato poteva essere diverso, ma consapevoli. Ho visto compattezza e solidità. Ho visto un atteggiamento molto positivo da parte di tutti. I ragazzi l’hanno capito. È stato semplice analizzare viste le differenze di atteggiamento con Roma. Il Milan ti lascia giocare, la Roma non ti fa respirare ma noi siamo usciti fuori consapevoli di quello che è il nostro dovere. Le prestazioni belle e non belle arriveranno ma dovremo giocare quel tipo di partita" - ha spiegato De Rossi. Sui possibili rientri: "Se recuperiamo qualcuno? Ieri si è allenato con noi Messias, l’ho visto bene e vediamo come sta dopo una settimana di allenamenti fatti bene. Mi sembra nessun altro". Sul mercato: "Lo trattiamo, lo analizziamo e lo subiamo. Ieri col direttore siamo usciti alle 20.40. È doveroso essere concentrati sulla preparazione della gara e la partita col Cagliari è importante e l'affronteremo con giocatori a disposizione".

La buca scavata da Pavlovic prima del rigore

De Rossi ha poi fortemente criticato il comportamento arbitrale sul gesto di Pavlovic, quando ha scavato una buca prima che Stanciu calciasse il rigore: "L’arbitro deve fare qualcosa in più. Gliel’ho detto. Lui mi ha risposto che l'ha ammonito ma non basta. Secondo me non si può tirare un rigore 3 minuti e 50 dopo che è stato fischiato e confermato pochi secondi più tardi. Stanciu poi non ha sbagliato per la buchetta, anche io ho sbagliato un rigore a Manchester che ho tirato alle stelle e non c’era nessuna buchetta. L'atteggiamento non mi è piaciuto. I giocatori del Milan hanno detto che volevano vincere giustamente e ti attacchi a tutto ma per lo spessore maglia ti aspetteresti altri comportamenti. L'arbitro poi ha arbitrato bene, in quei momenti era il far west e noi lo abbiamo solo fatto notare. Il Milan è una grandissima società, San Siro è un grandissimo stadio ma non siamo gli 'scemi del villaggio'".