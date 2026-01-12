De Rossi: “Il Genoa ha tenuto botta. Colombo? Come minimo in doppia cifra”

GENOVA - Terzo risultato utile consecutivo per il Genoa di Daniele De Rossi che batte nettamente 3-0 il Cagliari ed allunga a +5 sulla Fiorentina terzultima. Le parole dell'ex allenatore della Roma nel post-partita: "Non è stata una grande prestazione. Le grandi prestazioni durano 90 minuti e per 90 minuti tieni il pallino del gioco, commettendo meno errori di quelli commessi oggi da noi. Però la squadra è stata brava a tenere botta nei momenti in cui le cose non stavano funzionando".

Sul cambio di atteggiamento nella ripresa

Cosa ha detto negli spogliatoi De Rossi ai suoi: "Non mi succede mai di arrabbiarmi, perché mi prendo le responsabilità se le cose non vanno. Per quindici minuti abbiamo fatto bene, abbiamo segnato e poi abbiamo iniziato a commettere errori stupidi. Dovevamo giocare in verticale, andando a mettere i palloni nella loro metà campo. Il 2-0 ci ha rasserenato e Leali ci ha salvato. Non è una partita da 3-0 per quel che si è visto in campo".

Elogi a Leali e Colombo

De Rossi spende belle parole per il suo portiere, pronto a contendere il posto a Bento, promesso sposo del Genoa sul mercato: "L'ho sempre difeso e l'ho sempre considerato un buon portiere. Sono scelte che dobbiamo fare, spero che si riveli giusta, ma Leali rimane nella nostra rosa ed è un ragazzo fantastico". Terzo gol consecutivo invece per Colombo: "Lui deve ambire come minimo ad andare in doppia cifra perché ha tutto per farlo".