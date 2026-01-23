De Rossi: "Genoa, sottovalutare il Bologna sarebbe da stupidi". E sui nuovi arrivi...

Il Genoa si prepara alla sfida contro il Bologna, in programma domenica al "Ferraris", con l'obiettivo di proseguire la mini-striscia positiva di risultati. "I punti danno sicurezza. Abbiamo lavorato nella maniera corretta, c'è l'umore giusto e l'entusiasmo. Dobbiamo stimolarlo ma c'è anche grande attenzione contro un avversario forte", ha spiegato il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, nella conferenza stampa dell'anti-vigilia. L'allenatore rossoblù parla anche del nuovo acquisto prelevato dalla Roma: "Baldanzi per ora non può darci molto perchè è ancora infortunato. Non lo abbiamo ancora ufficializzato. Mi concentro su chi, spero ci possa far vincere, già domenica, la prossima partita". Novità anche tra i portieri con il nuovo innesto proveniente dall'Olanda: "E' arrivato Bijlow. E' motivato e si è subito integrato con lo staff e i portieri. Ha un passato importante, è stato anche portiere della nazionale olandese. Oggi più che mai sappiamo di avere un parco portiere più che completo".
Le parole di De Rossi
Riguardo alla posizione in classifica e agli avversari il tecnico carica la squadra: "E' uno stimolo affrontare squadre più quotate come Bologna, Lazio e Napoli. Sottovalutare il Bologna sarebbe da stupidi e da non professionisti. So quanto è forte il loro allenatore, Italiano negli ultimi anni ha sempre fatto bene ovunque". Il tecnico ha inoltre evidenziato come il Genoa stia puntando sulla continuità: "Preferisco avere continuità piuttosto che un exploit e poi zoppicare nelle successive partite. Sento miei i punti fatti e quelli non fatti, così come le responsabilità in classifica. Dobbiamo continuare a lavorare con concentrazione, sfruttando ogni occasione e dando fiducia a chi scenderà in campo, compresi i nostri portieri, protagonisti fondamentali per raggiungere gli obiettivi stagionali".