De Rossi: "Salvezza lontana anni luce, non siamo stupidi. Lazio? Peccato che..."

" Amorim? Diego è un direttore molto moderno dal punto di vista della ricerca del giocatore, nell'analisi dei dati e nella vicinanza all'allenatore. Ma poi a volte fa questi exploit alla Sabatini che aveva il doppio orologio con i due fusi orari. Ha preso ed è andato a convincere il giocatore, società e procuratore perché abbiamo visto qualcosa di interessante in Amorim. E' un giocatore giovane, la reputo un'operazione intelligente. Penso che questa sia una sfida ambiziosa. Si potevano prendere altri giocatori che erano in uscita da tante squadre di Serie A e che avrebbero indossato la maglia del Genoa avendo tutto chiaro di quello che avrebbero potuto fare nel calcio italiano. Invece va premiato il talento e la grandezza. E' un giocatore che si deve adattare al nostro calcio ma se penso ad un giocatore che potrei allenare penso a lui. Se penso ad un giocatore che il Genoa possa far fruttare nei prossimi anni penso a lui per le sue qualità incredibile per giocare sempre testa alta e condurre palla. Volevo un centrocampista che fosse diverso dagli altri per dinamismo e geometrie".

De Rossi sulla rizollatura del Pegli

"Il ritiro 'forzato'? Avevamo la possibilità di fare questa rizollatura prima della partita di Parma o prima della partita contro la Lazio. Nella partita di Parma avremmo potuto cercare un centro sportivo o a Brescia o addirittura a Coverciano e invece abbiamo optato per lo stesso albergo della partita con la Roma e per questa struttura che ci ha aiutato tantissimo. Abbiamo scelto questa perché era quella più lontana all’interno del mese di gennaio e potevamo immaginare di avere già avuto qualche arrivo esterno al Genoa e qualche giocatore nuovo, che ha potuto godere di questi giorni insieme anche per inserirsi meglio nel gruppo. Il gruppo l’ho visto affiatato. Hanno avuto la loro libertà perché non mi piace portare cinque giorni la squadra in ritiro e chiusa dentro l'albergo. Quindi quando ci allenavamo, al pomeriggio potevamo fare una passeggiata. Siamo vicino al centro ed era giusto che si godessero anche l'aria aperta perché non era un ritiro punitivo o per ritrovare la concentrazione, ma era semplicemente per ritrovare un campo migliore a Pegli quando torneremo e anche per unirci tra di noi come gruppo squadra".

De Rossi: "Contro la Lazio sapore di casa"

"Sono molto concentrato su quello che è l'aspetto calcistico. Ritorno in uno stadio e nella città che mi ha visto giocare per tutta la vita, abito a cinque minuti dallo stadio. Ci sarà un piccolo sapore di casa. Stavolta affronteremo la squadra che per me è stata la rivale principale per tutta la vita, ma vestendo una maglia diversa da quella della Roma non lo vivo ciò come un derby ma come una partita importantissima per la nostra salvezza. So che magari icon lo stadio pieno avrei avuto un’accoglienza diversa, ma per come sono fatto io, quando parlo di emozioni, parlo anche di quelle fra virgolette agrodolci. Io mi caricavo di più quando giocavo fuori casa che in casa. Nonostante non ci siano divieti, ma prevalentemente è una scelta loro, mi mancherà anche l’accoglienza spigolosa dei tifosi laziali che mi hanno sempre regalato. Per me è parte del calcio, delle emozioni e della vita di questo lavoro, di come l’ho sempre fatto io. Nella conferenza stampa d'addio al calcio ho parlato anche di questo, di come mi sarebbero mancati non solo l’Olimpico e la Roma, ma anche quelli che mi aspettavano pronti a fischiarmi perché mi odiavano calcisticamente. Penso pure che quelli del Genoa mi vedessero così fino a qualche mese fa. Non ci trovo niente di male".