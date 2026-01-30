De Rossi: "Che fastidio, il Genoa meritava come o più della Lazio. Visto questo regolamento faremo così…"

Daniele De Rossi , è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita con la Lazio : “Questo fa parte del calcio di oggi, fa parte di queste sorprese che arrivano da fuori. Lo accetti. Il rammarico c’è, ma anche tanta umidità nell’analizzare le partite. Oggi è stata fatta bene, alla pari, se non meglio, e non posso che essere contento della prestazione. Torniamo a prendere punti al 100′, come a Milano o con l’ Atalanta in casa, ma il calcio è questo. Domenica abbiamo segnato al 91′. Accettiamo che diventa complicato difendere e giocare, dobbiamo lavorare sulla maniera di stare in campo che è insita nel regolamento del calcio”.

Le parole di De Rossi

“Io vedo i ragazzi e mi fido di loro, abbiamo fatto 2-2 con il Bologna, hanno esultato e poi sono andati a centrocampo per vincerla. Oggi uguale. A parte l’ultimo episodio era una partita che avremmo portato a casa meritatamente, io faccio scelte che si misurano in campo. Sono veramente soddisfatto, più di settimana scorsa”. De Rossi ha poi concluso così: "Mi da fastidio perdere al 100′ contro chiunque, noi dobbiamo fare punti e oggi sarebbe stato improntate fare un punto per il morale e la classifica. Io difendo il Genoa poi quello che ho vissuto in carriera lo sento pochissimo. I ragazzi erano molto abbattuti”.