De Rossi: "Che fastidio, il Genoa meritava come o più della Lazio. Visto questo regolamento faremo così…"

Il tecnico dei liguri ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta in casa dei biancocelesti decisa dal rigore di Cataldi in extremis
2 min
De Rossi: "Che fastidio, il Genoa meritava come o più della Lazio. Visto questo regolamento faremo così…" © LAPRESSE
Daniele De Rossi, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita con la Lazio: “Questo fa parte del calcio di oggi, fa parte di queste sorprese che arrivano da fuori. Lo accetti. Il rammarico c’è, ma anche tanta umidità nell’analizzare le partite. Oggi è stata fatta bene, alla pari, se non meglio, e non posso che essere contento della prestazione. Torniamo a prendere punti al 100′, come a Milano o con l’Atalanta in casa, ma il calcio è questo. Domenica abbiamo segnato al 91′. Accettiamo che diventa complicato difendere e giocare, dobbiamo lavorare sulla maniera di stare in campo che è insita nel regolamento del calcio”.

Le parole di De Rossi

Io vedo i ragazzi e mi fido di loro, abbiamo fatto 2-2 con il Bologna, hanno esultato e poi sono andati a centrocampo per vincerla. Oggi uguale. A parte l’ultimo episodio era una partita che avremmo portato a casa meritatamente, io faccio scelte che si misurano in campo. Sono veramente soddisfatto, più di settimana scorsa”. De Rossi ha poi concluso così: "Mi da fastidio perdere al 100′ contro chiunque, noi dobbiamo fare punti e oggi sarebbe stato improntate fare un punto per il morale e la classifica. Io difendo il Genoa poi quello che ho vissuto in carriera lo sento pochissimo. I ragazzi erano molto abbattuti”.

