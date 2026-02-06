Genoa, dal tribunale un punto a favore nella lotta contro gli ex proprietari

Hai già un abbonamento? Accedi
Domani il Napoli ma intanto in casa Genoa si festeggia un altro punto a favore, questa volta arrivato dal tribunale nella lunga ed estenuante lotta con gli ex proprietari americani. Il tribunale di Genova infatti ha sequestrato le azioni ancora in mano a 777 Holdings, il 23% del capitale. L'ordine è arrivato dal tribunale di Genova, giudice Francesca Lippi, dopo la richiesta di sequestro da parte dello stesso Abbonati per continuare a leggere
Abbonati per continuare a leggere