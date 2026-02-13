De Rossi: "Il Genoa meriterebbe qualche punto in più. C'è un errore che non dobbiamo fare"

GENOVA - Il Genoa di Daniele De Rossi scenderà in campo sabato (ore 15) a Cremona in quello che sarà lo scontro diretto contro la Cremonese per allontarsi dalla zona calda della classifica. Entrambe le squadre sono a quota 23 punti, il Grifone arriva da 2 sconfitte consecutive mentre la Cremonese da 3. Ecco le parole dell'allenatore ex Roma alla vigilia del match: "Saranno novanta minuti con un peso specifico importante per la salvezza. Ne siamo pienamente consapevoli ma abbiamo lavorato bene in settimana e saremo pronti per affrontare i grigiorossi. Ho grande stima di Nicola che è un ottimo allenatore e sono sicuro che non sbaglieremo l'approccio alla gara. Noi cercheremo di fare la nostra gara dimenticando le ultime partite perse per mille motivi, compresi le varie situazioni legate al Var - aggiunge - Noi ovunque, a parte la trasferta con la Roma, abbiamo tenuto il campo fino alla fine col piglio giusto. Credo che avremmo meritato qualche punto in più, ma in settimana ho visto la mia squadra che ha voltato pagina dopo la sconfitta con il Napoli. Andiamo a Cremona per cercare di portare a casa un risultato positivo".

Post Napoli: "Abbiamo reagito bene"

Quel rigore in pieno recupero con il Napoli ha lasciato il segno in casa Genoa ma domenica i rossoblù sono attesi da uno scontro diretto a Cremona e dunque è ora di voltar pagina: "Abbiamo reagito bene e in settimana abbiamo lavorato bene. I primi giorni la beffa subita aveva portato un umore diverso ma si va avanti e si può ancora raggiungere il nostro obiettivo anche se lo schiaffo l'abbiamo sentito".

Esordio per Baldanzi? De Rossi spiega

Potrebbe essere convocato per la prima volta Tommaso Baldanzi, arrivato a gennaio dalla Roma, ma non ancora impiegato per un problema fisico. Il centrocampista ormai è vicinissimo al ritorno in campo, per la sua prima volta con la maglia del Genoa: "Ci prendiamo ancora qualche ora per valutare al meglio le sue condizioni. È rientrato, si sta allenando, vediamo come starà in questi due giorni basandoci sul quadro generale: è un giocatore che è dentro, appena arrivato mi chiamava per dirmi quanto siamo forti. Potrebbe essere già disponibile per la Cremonese, ma vediamo i carichi di lavoro, valutando la condizione generale e se è il caso di farlo scendere in campo qualche minuto. Lui ha fretta ma non bisogna averne, bisogna decidere con grande attenzione"