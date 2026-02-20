De Rossi: "Il Torino vale più della classifica che ha, sarà tosta. Per me è fondamentale..."

"E' una partita da vincere e noi vogliamo farlo, ma del resto quello che cerchiamo sempre è il risultato". Daniele De Rossi lancia la sfida al Torino. Domenica sarà un mezzogiorno di fuoco per un Genoa che deve portare a casa il bottino pieno per rilanciarsi in classifica, ma la sfida col Torino non sarà semplice perchè anche i granata hanno le stesse esigenze. "Ci aspettiamo una sfida tostissima, è una squadra che merita più punti di quelli che ha ottenuto: si tratta di una partita importante contro una squadra forte, che per valore potrebbe avere una classifica diversa. E' squadra che ha dimostrato di poter fare risultato contro chiunque", spiega il tecnico del Genoa. Sul piano tattico De Rossi ha confermato possibili varianti al 3-5-2, con soluzioni come 3-4-2-1 o 3-4-1-2, ipotesi valide anche perchè la rosa è quasi al completo e dal punto di vista delle scelte, DDR ha l'imbarazzo della scelta. "Per me è fondamentale avere qualità nella squadra, ma la qualità senza fisicità in questo campionato fa fatica a emergere", spiega l'allenatore.