De Rossi: "Il Torino vale più della classifica che ha, sarà tosta. Per me è fondamentale..."

Il tecnico del Genoa ha presentato in conferenza stampa la sfida di campionato contro i granata
De Rossi: "Il Torino vale più della classifica che ha, sarà tosta. Per me è fondamentale..."
Genoa

Genoa

Tutte le notizie sulla squadra

"E' una partita da vincere e noi vogliamo farlo, ma del resto quello che cerchiamo sempre è il risultato". Daniele De Rossi lancia la sfida al Torino. Domenica sarà un mezzogiorno di fuoco per un Genoa che deve portare a casa il bottino pieno per rilanciarsi in classifica, ma la sfida col Torino non sarà semplice perchè anche i granata hanno le stesse esigenze. "Ci aspettiamo una sfida tostissima, è una squadra che merita più punti di quelli che ha ottenuto: si tratta di una partita importante contro una squadra forte, che per valore potrebbe avere una classifica diversa. E' squadra che ha dimostrato di poter fare risultato contro chiunque", spiega il tecnico del Genoa. Sul piano tattico De Rossi ha confermato possibili varianti al 3-5-2, con soluzioni come 3-4-2-1 o 3-4-1-2, ipotesi valide anche perchè la rosa è quasi al completo e dal punto di vista delle scelte, DDR ha l'imbarazzo della scelta. "Per me è fondamentale avere qualità nella squadra, ma la qualità senza fisicità in questo campionato fa fatica a emergere", spiega l'allenatore.

Le parole di De Rossi

Anche per questo De Rossi non eslcude la possibilità di utilizzare insieme dal primo momento i nuovi acquisti Amorim ("Si sta inserendo molto bene. Come i giovani forti sanno fare. Ha personalità e voglia, me lo dimostra sempre, ma la questione è che bisogna togliere qualcuno che è un giocatore importante per noi") e Baldanzi. "Escluse le due gare con Lazio e Napoli, il Genoa non perde una gara da diverso tempo. La classifica è cambiata molto anche perchè abbiamo messo dei punticini un po' ovunque", sottolinea De Rossi che evidenzia l'importanza di una sfida che può dare una svolta al campionato del Grifone, deciso a vincere per agganciare in classifica il Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

