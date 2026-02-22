Tuttosport.com
De Rossi: "Questo Genoa mi rappresenta. Norton-Cuffy? Non so cosa sia successo". E su Baldanzi...

Il tecnico dei rossoblù è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il 3-0 inflitto in campionato al Torino
De Rossi: "Questo Genoa mi rappresenta. Norton-Cuffy? Non so cosa sia successo". E su Baldanzi... © ANSA
Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il 3-0 inflitto in campionato dal suo Genoa al Torino. Il tecnico dei liguri ha dichiarato: "La presenza di Burdisso e Florenzi in tribuna? Burdisso non lo sapevo, Florenzi gli ho dato i biglietti io, si è accollato insieme ad altri amici di Roma. È un piacere avere amici che ti vengono a vedere, Nico penso lo faccia anche per lavoro, ma penso che in generale sia bellissimo venire qui a vivere l’atmosfera in questo stadio per vedere una partita".

Le parole di De Rossi

"La squadra mi rappresenta per l'impegno che mette e per come si esprime in campo. Tutti si aiutano. Qualsiasi posizione di classifica tu occupi, hai più possibilità di vincere se metti in campo giocatori di qualità. I ragazzi più tecnici ti possono risolvere una partita da soli. Voglio stimolare i ragazzi, abbiamo la fortuna di avere Ellerston che sa interpretare più ruoli. Norton-Cuffy è un giocatore forte e disponibile, cerca sempre di migliorarsi. Ha provato a venire verso il centro con il piede forte. Non so che problema abbia avuto, ma l'ho visto sereno", aggiunge De Rossi. Su Tommaso Baldanzi, alla prima da titolare in rossoblù: "La valutazione è positiva. Sono contento per lui, è un ragazzo meraviglioso e un talento un po' sottovalutato in Italia. Penso che sia una mezzala, dobbiamo farlo giocare lì chiedendogli sacrificio. Lui, come Messias, si sta sacrificando", conclude De Rossi.

