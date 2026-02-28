De Rossi sbotta: "Classifica brutta, non sono soddisfatto. Contro squadre del genere devi..."

Il Genoa di De Rossi torna ad assaporare il sapore amaro della sconfitta. Dopo la pesante vittoria rimediata contro il Torino dell'ormai ex tecnico Baroni - sostituito da D'Aversa - per 3-0, arriva un brutto risultato a San Siro contro l'Inter di Chivu. Prima Dimarco al primo tempo con un gran gol, poi Calhanoglu dal dischetto: sono loro i due marcatori della serata che consentono all'Inter di consolidare sempre di più il primo posto in classifica. Il Genoa di De Rossi resta fermo al 14° posto in classifica a quota 27 punti, con l'ex tecnico della Roma che affronterà il suo passato giallorosso proprio alla prossima giornata al Ferraris. Al termine della gara De Rossi ha parlato ai microfoni di Dazn.
De Rossi: "Non siamo venuti qui per perdere"
"Non sono soddisfatto perché non abbiamo fatto il massimo per poter mettere l'Inter in difficoltà. I ragazzi sono ben concentrati sulla lotta salvezza e ogni giorno mi fanno ben sperare". Queste le parole di Daniele De Rossi, allenatore del Genoa intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla sconfitta esterna per 2-0 contro l'Inter. "Contro squadre del genere devi fare girare gli episodi a tuo favore, mantenendo la massima attenzione. La classifica era brutta e rimane tale - rimarca il tecnico del Genoa -. Il campionato è ancora lungo, sapevo che l'Inter fosse più forte ma ci abbiamo provato. I ragazzi nel finale non hanno mollato, come all'andata dove la gara era rimasta aperta fino alla fine. Non siamo venuti qui per perdere - evidenzia -, ma accettiamo il verdetto del campo. Non ho tempo per costruire la squadra come vorrei - ammette De Rossi -, ma abbiamo il valore giusto per tenerci fuori dalla zona retrocessione. Siamo sulla strada giusta, partite come quelle con Lazio e Napoli lo certificano. Non dobbiamo farci prendere dall'ansia di questa sconfitta, ma essere lucidi, lavorare con serenità e preparare la prossima partita contro la Roma".