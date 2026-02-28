De Rossi sbotta: "Classifica brutta, non sono soddisfatto. Contro squadre del genere devi..."

De Rossi: "Non siamo venuti qui per perdere"

"Non sono soddisfatto perché non abbiamo fatto il massimo per poter mettere l'Inter in difficoltà. I ragazzi sono ben concentrati sulla lotta salvezza e ogni giorno mi fanno ben sperare". Queste le parole di Daniele De Rossi, allenatore del Genoa intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla sconfitta esterna per 2-0 contro l'Inter. "Contro squadre del genere devi fare girare gli episodi a tuo favore, mantenendo la massima attenzione. La classifica era brutta e rimane tale - rimarca il tecnico del Genoa -. Il campionato è ancora lungo, sapevo che l'Inter fosse più forte ma ci abbiamo provato. I ragazzi nel finale non hanno mollato, come all'andata dove la gara era rimasta aperta fino alla fine. Non siamo venuti qui per perdere - evidenzia -, ma accettiamo il verdetto del campo. Non ho tempo per costruire la squadra come vorrei - ammette De Rossi -, ma abbiamo il valore giusto per tenerci fuori dalla zona retrocessione. Siamo sulla strada giusta, partite come quelle con Lazio e Napoli lo certificano. Non dobbiamo farci prendere dall'ansia di questa sconfitta, ma essere lucidi, lavorare con serenità e preparare la prossima partita contro la Roma".