De Rossi: "Abbraccio Dybala, ma il Genoa contro la Roma deve fare punti e riscattarsi. Con la Juve..."

"Devo fare punti domenica: se verranno squalificati tutti e tre ci saranno altri per la sfida poi a Verona. Non tengo conto della diffida nelle scelte. Si deve provare a vincere con la Roma e se non si può si proverà a pareggiare, ma di certo non con il pensiero alla sfida successiva".

"Cose incredibili"

L'ex centrocampista della Roma si è soffermato anche sul lavoro che sta svolgendo Gian Piero Gasperini: "Ha fatto cose incredibili qua, poi ha fatto cose incredibili anche all'Atalanta. Credo che questa Atalanta l'abbia creata lui. Credo sia il grande artefice di quel miracolo rendendo ancora migliore tutto il lavoro svolto".

Le condizioni di Paulo

"Prima delle partite facciamo ipotetiche formazioni come fate voi giornalisti e, comunque li metti, sono sempre favolosi. Mando un abbraccio a Dybala come quando glielo mandai per la paternità. Non so chi mancherà ma è una squadra che ha dimostrato di battere chiunque sono andati ad un centimetro dal battere la Juve, è una squadra forte che all'inizio ha raccolto tanti punti senza giocare magari troppo bene ma che ora sta somigliando a quello che era l’Atalanta. E' una squadra che ha qualità nel palleggio e giocatori che ti fanno decidere la partita".