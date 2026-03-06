De Rossi: "Abbraccio Dybala, ma il Genoa contro la Roma deve fare punti e riscattarsi. Con la Juve..."

"Non è mai una partita come le altre, ma temo che dovrò farci il callo. Vedrò tanta gente che mi fa sempre piacere vedere e a cui voglio e vorrò sempre bene, ma devo pensare a fare punti, sono molto concentrato sul nostro obiettivo". In queste parole l'approccio del tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, al match di domenica contro la "sua" Roma. Si gioca alle 18 a Marassi e per l'allenatore rossoblù non è un dettaglio da sottovalutare. "Mi fa piacere giocare questa partita in casa, perché l'ultimo ricordo che ho del Ferraris è quello di uno stadio caldo, entusiasta, vicino alla propria squadra e in festa, è stato emozionante viverlo così e vorrei ritrovarlo così anche domani", spiega De Rossi.
De Rossi: "Dybala? Ho letto che si è operato"
Il tecnico del Genoa si è soffermato anche sulle assenze della Roma, con cui è alle prese Gasperini. Su tutti l'ennesimo stop di Paulo Dybala, ormai lontano dal campo dallo scorso 25 gennaio, giorno della gara di Roma-Milan. Per lui 22 partite disputate in stagione - tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League - con 3 gol e 4 assist a referto: "Mancherà qualche giocatore ma loro sono comunque fortissimi, non ci sarà Dybala, ho letto che si è operato e mando un abbraccio gigante a Paulo, oltre a quello che gli ho mandato in questi giorni per la sua paternità" ha sottolineato l'ex tecnico dei giallorossi, il quale con Dybala ha sfiorato l'accesso in finale di Europa League ai tempi della Roma.
Prossimo impegno
"Devo fare punti domenica: se verranno squalificati tutti e tre ci saranno altri per la sfida poi a Verona. Non tengo conto della diffida nelle scelte. Si deve provare a vincere con la Roma e se non si può si proverà a pareggiare, ma di certo non con il pensiero alla sfida successiva".
"Cose incredibili"
L'ex centrocampista della Roma si è soffermato anche sul lavoro che sta svolgendo Gian Piero Gasperini: "Ha fatto cose incredibili qua, poi ha fatto cose incredibili anche all'Atalanta. Credo che questa Atalanta l'abbia creata lui. Credo sia il grande artefice di quel miracolo rendendo ancora migliore tutto il lavoro svolto".
Le condizioni di Paulo
"Prima delle partite facciamo ipotetiche formazioni come fate voi giornalisti e, comunque li metti, sono sempre favolosi. Mando un abbraccio a Dybala come quando glielo mandai per la paternità. Non so chi mancherà ma è una squadra che ha dimostrato di battere chiunque sono andati ad un centimetro dal battere la Juve, è una squadra forte che all'inizio ha raccolto tanti punti senza giocare magari troppo bene ma che ora sta somigliando a quello che era l’Atalanta. E' una squadra che ha qualità nel palleggio e giocatori che ti fanno decidere la partita".
