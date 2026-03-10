Vasquez: "Con la Roma 3 punti d'oro". E incorona De Rossi: "Ha fatto un gesto importante, un esempio"

"Contro la Roma é stata una partita bellissima, sull'1-1 avevo paura perché poteva succedere di tutto ma abbiamo conquistato tre punti d'oro. Sbagliamo se pensiamo che siamo già salvi. Dobbiamo mantenere un atteggiamento umile. Domenica affrontiamo una squadra forte come il Verona che non dobbiamo sottovalutare. Nelle prossime due gare possiamo fare un gran pezzo di strada verso la salvezza". Lo dice Johan Vasquez , capitano del Genoa che domenica scorsa ha battuto 2-1 la Roma .

Le parole su De Rossi

Il derby del cuore dell'allenatore Daniele De Rossi che ha deciso di non esultare al termine della gara in rispetto ai tifosi giallorossi. "Penso che si sia comportato in modo molto rispettoso - afferma Vasquez, a margine della presentazione della capsule collection del Genoa al Kappa Store di Milano -. Ha fatto un gesto importante, dei valori così non sono molto presenti nel calcio. È stato un esempio perché vorrei comportarmi così se una volta capitasse a me. De Rossi è un capitano, a me mi serve un allenatore così. Mi sta trasmettendo tanti valori come persona, é il mio primo anno da capitano e penso di diventare migliore in questo ruolo con De Rossi accanto".