"De Rossi mi urla scandalo, dice che vengo in ciabatte. Contro la Juve...": Ekuban e la carica Genoa

Il rapporto con DDR e il coro dei tifosi

Restando in tema De Rossi, Ekuban ha voluto parlare del rapporto che intercorre tra il reparto attaccanti e l'ex leggenda giallorossa: "De Rossi mi urlava che sono uno scandalo del calcio e mi presento agli allenamenti in ciabatte, ma va bene. Se deve sfogarsi così in campo, glielo lascio fare. A noi attaccanti trasmette coraggio, per me è quella la parola giusta. Voler aggredire l'area avversaria per portare più uomini davanti, il baricentro con lui si è alzato e questo porta più occasioni e possibilità di fare goal". Il centravanti si è poi soffermato sul coro che gli riservano i tifosi: "Il coro? Mi ha avvicinato ancora di più a loro, mi ha fatto prendere la consapevolezza che la gente, al di là di numeri e prestazioni, voleva vedere il sudore e cerco sempre di uscire dal campo stremato, dopo aver dato tutto alla squadra. Vedere un tifo e un popolo che lo riconosce è il massimo". Come cantano i supporters genoani: "Se Ekuban fa gol, scoppia la Nord", e chissà se verrà cantato nella casa dei bianconeri.