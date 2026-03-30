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"De Rossi mi urla scandalo, dice che vengo in ciabatte. Contro la Juve...": Ekuban e la carica Genoa

L'attaccante dei rossoblu parla della sfida contro i bianconeri in vista della ripresa del campionato: "È importante come contro Inter, Milan e Roma"
"De Rossi mi urla scandalo, dice che vengo in ciabatte. Contro la Juve...": Ekuban e la carica Genoa
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Caleb Ekuban parla in vista della sfida contro la Juventus all'Allianz Stadium. Il centravanti classe 1994 ghanese con cittadinanza italiana (è nato a Villafranca di Verona) ha raccontato sia il particolarissimo rapporto con il suo allenatore sia come i rossoblù stanno preparando la sfida contro la squadra di Spalletti in programma lunedì prossimo. Dall'arrivo di De Rossi in panchina all'undicesima giornata (per le prime nove Vieira, poi la parentesi Crisicito) il Genoa ha cambiato ruolino di marcia, nonostante nell'ultimo turno sia stato sconfitto dall'Udinese. Ora per il Grifone l'avversario è nuovamente bianconero: Ekuban è pronto, come lo è il suo allenatore.

La carica di De Rossi per la Juve

Il Genoa arriva alla sfida dell'Allianz Stadium di lunedì reduce dalla sconfitta per 0-2 subita a Marassi contro l'Udinese. Nonostante questo, per i rossoblu la posta è alta e, dopo la vittoria per 2-1 contro la Roma, la squadra di De Rossi vuole mietere un'altra vittima illustre: la Juve di Spalletti. Ekuban ha parlato proprio di come il suo allenatore abbia suonato la carica: "Contro la Juventus sarà una partita molto combattuta, anche loro hanno bisogno di punti per la corsa Champions. Noi cercheremo di andare lì preparati, per dare battaglia e portare a casa qualche punto. Non abbiamo ancora iniziato davvero i discorsi per la Juve, mancano tanti nazionali. Ma due giorni fa De Rossi ci ha accesi dicendo che era una partita importante tanto quanto quella con la Roma, con l'Inter e col Milan, che si deve battagliare per portare a casa i punti".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Genoa

Il rapporto con DDR e il coro dei tifosi

Restando in tema De Rossi, Ekuban ha voluto parlare del rapporto che intercorre tra il reparto attaccanti e l'ex leggenda giallorossa: "De Rossi mi urlava che sono uno scandalo del calcio e mi presento agli allenamenti in ciabatte, ma va bene. Se deve sfogarsi così in campo, glielo lascio fare. A noi attaccanti trasmette coraggio, per me è quella la parola giusta. Voler aggredire l'area avversaria per portare più uomini davanti, il baricentro con lui si è alzato e questo porta più occasioni e possibilità di fare goal". Il centravanti si è poi soffermato sul coro che gli riservano i tifosi: "Il coro? Mi ha avvicinato ancora di più a loro, mi ha fatto prendere la consapevolezza che la gente, al di là di numeri e prestazioni, voleva vedere il sudore e cerco sempre di uscire dal campo stremato, dopo aver dato tutto alla squadra. Vedere un tifo e un popolo che lo riconosce è il massimo". Come cantano i supporters genoani: "Se Ekuban fa gol, scoppia la Nord", e chissà se verrà cantato nella casa dei bianconeri.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Genoa

Caleb Ekuban parla in vista della sfida contro la Juventus all'Allianz Stadium. Il centravanti classe 1994 ghanese con cittadinanza italiana (è nato a Villafranca di Verona) ha raccontato sia il particolarissimo rapporto con il suo allenatore sia come i rossoblù stanno preparando la sfida contro la squadra di Spalletti in programma lunedì prossimo. Dall'arrivo di De Rossi in panchina all'undicesima giornata (per le prime nove Vieira, poi la parentesi Crisicito) il Genoa ha cambiato ruolino di marcia, nonostante nell'ultimo turno sia stato sconfitto dall'Udinese. Ora per il Grifone l'avversario è nuovamente bianconero: Ekuban è pronto, come lo è il suo allenatore.

La carica di De Rossi per la Juve

Il Genoa arriva alla sfida dell'Allianz Stadium di lunedì reduce dalla sconfitta per 0-2 subita a Marassi contro l'Udinese. Nonostante questo, per i rossoblu la posta è alta e, dopo la vittoria per 2-1 contro la Roma, la squadra di De Rossi vuole mietere un'altra vittima illustre: la Juve di Spalletti. Ekuban ha parlato proprio di come il suo allenatore abbia suonato la carica: "Contro la Juventus sarà una partita molto combattuta, anche loro hanno bisogno di punti per la corsa Champions. Noi cercheremo di andare lì preparati, per dare battaglia e portare a casa qualche punto. Non abbiamo ancora iniziato davvero i discorsi per la Juve, mancano tanti nazionali. Ma due giorni fa De Rossi ci ha accesi dicendo che era una partita importante tanto quanto quella con la Roma, con l'Inter e col Milan, che si deve battagliare per portare a casa i punti".

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