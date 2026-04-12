Genoa-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Il Genoa di De Rossi è chiamato ad una risposta dopo la sconfitta all'Allianz Stadium contro la Juventus di Spalletti. Al Ferraris arriva il Sassuolo di Grosso, reduce dal successo casalingo contro il Cagliari per 2-1 della scorsa settimana. I rossoblù hanno bisogno di punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, con il Grifone attualmente a quota 33 punti in classifica, a +6 dalla Cremonese che ha ceduto i tre punti alla squadra di Pisacane nel match salvezza di ieri. Il successo sul Cagliari ha confermato l'ottima stagione da matricola neopromossa del Sassuolo, atteso a Marassi da un Genoa non ancora salvo. "Conosciamo le motivazioni del nostro avversario - spiega mister Fabio Grosso nella conferenza stampa della vigilia -, le qualità della squadra e dell'allenatore, sappiamo che l'ambiente lì ha un ruolo importante. Il pericolo è pensare di aver già fatto il nostro, dobbiamo continuare a essere presenti, con grandissima umiltà, riconoscendo le loro qualità, sapendo che stiamo facendo qualcosa di grande". Senza fare nomi Grosso parla di qualche problema in rifinitura. "Abbiamo finito l'allenamento adesso con qualche intoppo - spiega - e vediamo un attimo come siamo messi perché qualche ragazzo ha qualche problemino ma abbiamo numeri sufficienti per fare una buona gara". Mister Grosso ritrova Daniele De Rossi con cui ha vinto il Mondiale e che ieri, in conferenza stampa, ha parlato di un forte legame con il collega ed ex compagno di Nazionale.