Grosso contro Rapuano, "Poteva evitarsi i rossi". De Rossi e il libricino di Coverciano...

Una partita intensa, sporca, viva . Di quelle che raccontano molto più del risultato finale. Il 2-1 con cui il Genoa supera il Sassuolo nasce da una gara equilibrata e combattuta, decisa dai lampi di qualità di Malinovskyi ed Ekuban , che firma il gol vittoria dopo il momentaneo pareggio di Koné . Ma il match del Ferraris non è stato solo calcio giocato. A macchiare il pomeriggio, infatti, è stato il parapiglia nel tunnel a fine primo tempo, un episodio che ha acceso gli animi e portato ai cartellini rossi per Berardi ed Ellertsson , cambiando l’inerzia emotiva della sfida. Nel post partita ne hanno parlato De Rossi e Grosso , che hanno affrontato anche altri temi.

Le dichiarazioni di De Rossi a Sky

"Ci sono state sostituzioni che non ci aspettavamo, un po' di confusione. Abbiamo perso gran parte dell'intervallo a calmare gli animi, sia io che Fabio (Grosso, allenatore del Sassuolo, ndr) dopo un buon primo tempo. Era una partita da non innervosire perché stavamo andando bene. Alla fine ci ha detto bene con un episodio, perché abbiamo giocatori forti individualmente. Una vittoria di una importanza gigantesca" - ha spiegato De Rossi a Sky Sport. Poi ha proseguito: "Se avevamo cerchiato questa partita e quella contro il Pisa? Ma avevamo cerchiato anche quella con l'Udinese, che vedete andare a giocare spensierata nei vari campi di Serie A grazie alla tranquillità che ha. Meritavamo più quella che oggi. Avevamo fatto bene tutta la partita, forse oggi ci siamo ripresi quei punti persi immeritatamente: era più da pari, ma è una vittoria di importanza vitale per noi".

Su Messias che risponde sempre presente: "Aggiungerei anche Ekuban, giocatori importantissimi nello spogliatoio. Ho imparato ad apprezzarli molto velocemente, per quanto hanno caratteri molto diversi: Ekuban è estroverso, a Junior fai fatica a farlo parlare. Ma quando gli entri dentro ti dà tantissimo, umanamente e calcisticamente. Con l'assenza di Baldanzi c'è stato un momento in cui l'abbiamo torchiato, facendogli fare troppi minuti, visto che è reduce anche da degli infortuni. E quando entra a partita in corso è devastante, è stata una sorpresa incredibile. Sono contento della vittoria e di questo gruppo, che merita di allontanarsi da quella zonaccia bollente della classifica. Una vittoria che vale tanto".