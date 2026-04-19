Festa De Rossi: "Genoa salvo, gruppo fantastico. Futuro? Non tireremo i remi in barca"

"Avevo spinto tanto sull'attenzione e sull'importanza di questa partita. Probabilmente potevamo già essere salvi prima di questa partita, ma volevamo farlo con le nostre gambe e coi nostri valori. Questa è una squadra con tanti giocatori forti, anche prima di me era ben allenata e ha solo dovuto ritrovare la sua mentalità. I momenti negativi capitano, è capitato sia a Gila che a Vieira nelle passate stagioni. A volte le cose non vanno e i palloni non entrano, la maglia diventa pesante e si sente la pressione di questo ambiente incredibile.Questa squadra lavora tanto, lavora insieme ed è un piacere stare insieme a questo gruppo di giocatori e dirigenti". Così Daniele De Rossi , tecnico del Genoa , ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Pisa .

De Rossi e il futuro

Il tecnico commenta poi la gara e la prestazione dei singoli, da Amorim a Colombo: "Abbiamo tanti giovani, dei ragazzi che hanno l'età di mia figlia e come Amorim sono arrivati qui dopo un cambio di lingua e di Paese. Ha dovuto aspettare il suo turno e lavorare, mi ha fatto piacere vederlo giocare così bene oggi. Il direttore è stato bravo a scovarlo, è un ragazzo a posto e si vede. Non smetterò mai di essere orgoglioso di questi ragazzi, mi scatenano tante emozioni anche quelli che giocano meno: Sabelli, Ekhator, Masini e Amorim sono tutti i miei figliocci". La chiusura è sul futuro di De Rossi e dei rossoblù: "Innanzitutto proveremo a fare punti nelle prossime cinque partite, una volta che siamo praticamente salvi non tireremo sicuramente i remi in barca e faremo le nostre partite. Sicuramente vorrò dare un occhio a qualche elemento che vorremo valutare o vedere in vista dell'anno prossimo, avranno spazio".

Le parole di Hiljemark

"Non voglio parlare della classifica adesso, mi dispiace per tutti i tifosi. Potevamo andare avanti 2-0 e poi, in sedici minuti, abbiamo perso la partita. Mettere tutti gli attaccanti che avevamo in panchina non è servito, purtroppo ci troviamo a vivere una nuova sconfitta. Siamo troppo fragili, abbiamo subito il primo gol da un fallo laterale e dobbiamo stare più attenti. Sprechiamo troppo, sia oggi che col Torino potevamo chiudere i giochi e conquistare dei punti. Hanno fatto un lavoro fantastico, sono speciali e sono sempre al nostro fianco. Vogliamo dargli un po' di gioia, ma ciò che stiamo facendo non basta. Ci dispiace e chiediamo scusa". Lo ha detto invece, allenatore del, ai microfoni di Sky Sport.