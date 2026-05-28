Amorim, il tesoro del Genoa: "Ripagherò De Rossi, non ha avuto fretta. Sogno il Brasile"

"Per me è incredibile avere un allenatore campione del mondo"

Può essere un regista? «Mi sento benissimo in quel ruolo, sono un giocatore a cui piace avere la palla tra i piedi, ho coraggio e la cerco sempre, amo gestire la palla e stare al centro del gioco. Gioco con coraggio e personalità e sento di avere la giusta confidenza. Poi dove mi vorrà mettere il mister io ci sarò e darò sempre il meglio».



De Rossi al suo arrivo ha parlato molto bene di lei e a lei cosa ha detto? «Da quando sono arrivato il mister mi ha dato tutta la sua fiducia. Ha capito che avevo bisogno di tempo per ambientarmi ma mi ha anche detto che mi aveva visto giocare in Portogallo e che sapeva quali fossero le mie qualità e che mi avrebbe aiutato a metterle il prima possibile a disposizione della squadra».



De Rossi non è un allenatore come gli altri, stessa sua posizione e campione del mondo. Quanto è importante? «Per me è incredibile avere un allenatore che è stato un campione del mondo e ha giocato nella mia stessa posizione. Ed è bello vedere il rispetto che tutta la squadra ha per il mister. Da parte mia ciò che devo fare è cercare di crescere più che posso grazie ai suoi consigli».