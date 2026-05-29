Calvani e Doumbia sono il futuro Genoa

Un futuro molto più rossoblù che rosa quello che stanno costruendo a Villa Rostan e i cui frutti si sono visti già quest’anno. Non solo per i 14 ragazzi della Primavera convocati in prima squadra o i sei che hanno esordito in A. Soprattutto per quelli che della rosa di Daniele De Rossi fanno, o ne faranno a breve, parte in pianta stabile. Un progetto nato nel 2022, cresciuto mercato dopo mercato e che nemmeno la retrocessione, ormai sbiadito ricordo, ha intac