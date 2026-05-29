Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Calvani e Doumbia sono il futuro Genoa

Arrivano da ottime stagioni in prestito: il difensore nel Frosinone e il centrocampista nell’Altamura
Maurizio Moscatelli
1 min
CalvaniDoumbiaGenoa
Calvani e Doumbia sono il futuro Genoa© f gaetano-ag aldo liverani sas
Genoa

Genoa

Tutte le notizie sulla squadra

Un futuro molto più rossoblù che rosa quello che stanno costruendo a Villa Rostan e i cui frutti si sono visti già quest’anno. Non solo per i 14 ragazzi della Primavera convocati in prima squadra o i sei che hanno esordito in A. Soprattutto per quelli che della rosa di Daniele De Rossi fanno, o ne faranno a breve, parte in pianta stabile. Un progetto nato nel 2022, cresciuto mercato dopo mercato e che nemmeno la retrocessione, ormai sbiadito ricordo, ha intac

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS