Genoa, buona la prima col Trento: vittoria in rimonta con Colombo e l'ex Juve Puczka

Il Genoa parte con il piede giusto nel ritiro di Moena, portando a casa il primo successo stagionale in amichevole contro il Trento. La squadra di Daniele De Rossi va sotto alla mezz'ora con il gol di Juan Ignacio Molina, nuovo acquisto della squadra gialloblù. Nel secondo tempo le carte in tavola cambiano per il Grifone, con l'ex tecnico della Roma che ha rivoluzionato l'undici titolare: mossa che si rivelerà decisiva per il Genoa. Al 66' arriva infatti il gol del pari siglato da Lorenzo Colombo su calcio di rigore conquistato dallo stesso centravanti. Dopo circa 10' arriva la rete del vantaggio rossoblù, targata David Puczka. L'ex Juventus - arrivato in questa sessione estiva di calciomercato a Genova - ha realizzato il gol decisivo per gli uomini di De Rossi al 75' con un bel gol su calcio di punizione. Da segnalare la prestazione positiva del terzino austriaco, al quale sono state poi affidate le battute di ogni palla inattiva nel corso della gara.
De Rossi premiato prima della vittoria contro il Trento
Nella cornice della Val di Fassa, sede del ritiro estivo del Genoa, presso il Centro Sportivo Benatti di Moena, l'allenatore rossoblù Daniele De Rossi ha ricevuto, diventando ambasciatore di gentilezza, la maglia del Premio "Costruiamo Gentilezza nello Sport". Il riconoscimento nazionale, nato dalla sinergia tra il gruppo USSI Toscana e l'Associazione Costruiamo Gentilezza, è stato assegnato al tecnico per il suo costante e concreto impegno nel sociale e per la promozione di progetti di inclusione che vedono lo sport come strumento fondamentale a supporto delle giovani generazioni. A consegnare il premio, è stata Gaia Simonetti, ideatrice del Premio, giornalista sportiva e ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza. Il Premio "Costruiamo Gentilezza nello Sport" nasce nel 2022 ispirandosi ad un gesto del cuore, quello del portiere Guglielmo Vicario, che fu tra i primi ad accogliere una famiglia fuggita dalla guerra. Nel corso degli anni, la maglia della gentilezza è stata assegnata a donne e uomini di sport che si sono distinti per gesti di grande umanità e progetti di inclusione proprio attraverso lo sport. Una delle particolarità del Premio è che spesso la segnalazione dei candidati arriva direttamente dai bambini e dalle bambine.