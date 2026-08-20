Genoa-Napoli a Di Bello, De Rossi: "I giocatori nello spogliatoio non sono tranquilli"

A dirigere la sfida di sabato sera contro il Napoli sarà Di Bello , protagonista in passato di alcuni episodi a sfavore del Genoa, dai rigori non assegnati su Pandev e Ostigard in due diverse sfide con la Roma, fino alla segnalazione in postazione Var proprio la passata stagione per il rigore su Vergara che regalò poi la vittoria ai partenopei a Marassi con rigore di Hojlund. "Quando è arrivata la designazione confesso che nemmeno ricordavo che fosse lui al Var per l'episodio della passata stagione - ha detto il tecnico rossoblù Daniele De Rossi -, però l'ho percepito qua dentro perché nello spogliatoio i giocatori non erano tranquillissimi . Sono sicuro che Orsato (neo responsabile commissione Can di A e B) vorrà presentarsi con una grande stagione arbitrale dopo le polemiche dell'anno scorso. Sono sicuro, nonostante siamo stati sfortunati in passato, che Di Bello sia un bravo arbitro che farà una grande partita. Gli errori ci possono stare l'importante sarà la collaborazione e poi abbiamo appena fatto una bella chiacchierata con Orsato e il suo gruppo quando hanno spiegato a tutti le nuove regole e un approccio con questo nuovo ciclo collaborativo importante".

Il mercato aperto durante il campionato

De Rossi è poi tornato ad affrontare l'argomento calciomercato ed in particolare il fatto che sia ancora aperto a campionato in corso. "Non dobbiamo cercare alibi in questo perché è così per tutti e anche il Napoli avrà gli stessi problemi onestamente - ha sottolineato De Rossi -. È una cosa di cui ho già parlato, è un controsenso a prescindere non tanto per le ultime settimane, quanto per le prime. Questo perché tu fai il precampionato: io con la Roma ho fatto il precampionato con quattro giocatori e sedici primavera, dovuto anche al fatto che c'erano gli Europei e che c'era la Coppa America, ma a volte tu alleni dei giocatori che poi non avrai più. Non voglio parlare di mercato: è fastidioso, ma è fastidioso per me come sarà fastidioso per Allegri e come sarà fastidioso per tutti gli altri allenatori".