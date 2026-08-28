“Genoa alla pari del Napoli”, De Rossi verso la Lazio: “Hanno un giocatore più unico che raro”

Dimenticare il ko con il Napoli (con relative polemiche) e concentrarsi subito sulla Lazio. Daniele De Rossi guarda avanti alla vigilia della sfida dell'Olimpico e chiede al suo Genoa di trasformare la rabbia per la sconfitta in una spinta per migliorare. "L'abbiamo assorbita bene - ha sottolineato De Rossi -, con dispiacere e rabbia nei primi giorni come era normale che fosse. Ma con lucidità. Perché poi alla fine bisogna essere lucidi e analizzare quello che possiamo migliorare noi. Il nostro obiettivo è riuscire a fare una partita ancora più completa dal punto di vista del dominio e della gestione della gara e provarci anche contro le squadre così forti come il Napoli". Ad attendere il Genoa ci sarà una Lazio che arriva all'appuntamento con una vittoria importante ottenuta a Bologna: "In Coppa hanno avuto 5/6 occasioni nette, poi è finita come avete visto. Ma parliamo di una squadra forte allenata da un allenatore forte. Inoltre hanno messo un giocatore più unico che raro in Serie A: Frattesi, che forse non è il più grande costruttore di gioco, ma è un finalizzatore migliore di tanti altri attaccanti che girano, parliamo di una squadra molto completa. Detto questo - ha proseguito De Rossi - , ogni squadra è battibile, ma è una squadra che a me è piaciuta molto guardandola".

De Rossi affronta la Lazio: "Sarà partita molto dura" "Sappiamo che sarà una partita molto dura, perché affrontiamo una squadra che ha qualità e che può contare su un allenatore importante come Gattuso - ha sottolineato l'ex centrocampista della Roma e della Nazionale -. Hanno avuto qualche difficoltà all'inizio in Coppa, ma poi hanno dato una risposta importante vincendo a Bologna. Questo ci dice che non possiamo basarci sui risultati precedenti o pensare che sarà una gara semplice. Sappiamo anche che attorno alla Lazio c'è una situazione particolare dal punto di vista ambientale e del rapporto con i tifosi, ma sono aspetti che non devono distrarci. Noi dobbiamo pensare esclusivamente alla nostra prestazione, giocare con personalità e cercare di portare a casa punti". Tra le possibili novità in attacco per il Genoa potrebbe esserci anche Osmajic, che De Rossi considera una soluzione preziosa per aumentare la pericolosità offensiva. In particolare, il tecnico apprezza la capacità dell'attaccante di attaccare gli spazi e la profondità.

Tra mercato e indisponibili: "Osmajic importante, Traoré..." "Osmajic ha una caratteristica che per noi può essere molto importante, perché è un giocatore che sa attaccare bene la profondità e può creare situazioni diverse rispetto ad altri nostri attaccanti - ha spiegato De Rossi -. È una soluzione che possiamo sfruttare e non escludo che possa giocare anche insieme a Colombo. Sono due giocatori che hanno caratteristiche differenti e proprio per questo possono anche completarsi. Dobbiamo valutare bene la partita e capire quale possa essere la soluzione migliore per la squadra". Sul fronte degli indisponibili, Traoré sta mostrando progressi ma non è ancora pronto per il rientro. "Sta migliorando e siamo contenti di come sta procedendo il suo recupero, ma dobbiamo ancora aspettare un po' prima di poterlo riavere a disposizione. Non vogliamo forzare i tempi e rischiare una ricaduta. Preferiamo che torni quando sarà nelle condizioni migliori", ha concluso De Rossi.