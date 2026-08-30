De Rossi dopo il ko Genoa: "Partiti bene ma il gol ci ha tolto un po' di certezze. Ci manca verticalità"

La Lazio fa due su due. In un Olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la squadra di Gattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a sei punti in classifica. Pessima notizia per il club rossoblù, avversario odierno dei biancocelesti costretto a raccogliere la seconda sconfitta in due partite. Brutto inizio per la squadra di De Rossi - con un calendario non del tutto facile - la quale non ha ancora conquistato alcun punto in classifica ed ancora a secco di gol. Il prossimo match sarà tutt'altro che facile per il Genoa, che se la vedrà contro il Como di Fabregas al Ferraris. Al termine della gara persa contro la Lazio, De Rossi ha analizzato la prestazione della sua squadra.

De Rossi: "Partiti bene, ma il gol ci ha tolto certezze" "Abbiamo fatto la partita, siamo stati in gara. Eravamo partiti bene ma il gol ci ha tolto un po' di certezze. Bisogna tirare di più, gli altri ci tirano in porta e noi non lo facciamo. Dobbiamo fare un po' di uno contro uno in più e avere un po' più di spunti. Mi piace coinvolgere il portiere nella manovra ma ci andiamo troppo spesso, rispetto allo scorso anno ci manca verticalità, sennò rimaniamo piatti: per fare gol, senza verticalità, abbiamo bisogno di spunti e giocate che non abbiamo troppo come caratteristiche. Volevamo crossare più spesso in area, ci siamo riusciti a fine primo tempo, ma Ellertsson è arrivato un po' corto. Per crossare però devi puntare e saltare l'uomo, creando spazi. Altrimenti diventa difficile". Così Daniele De Rossi, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta del suo Genoa contro la Lazio.

"Avremmo meritato punti contro il Napoli" "Servono i punti, li avremmo meritati nella prima partita, ma abbiamo incontrato squadre più forti di noi - ha proseguito il tecnico rossoblù -. Se paragoniamo il nostro valore rispetto a queste squadre siamo fuori strada, anche se vogliamo sempre fare il risultato dobbiamo valutare bene chi siamo. Già alla prossima i discorsi di mercato saranno silenziati, con le voci che distraggono la squadra. Sarà una gara molto difficile". Riecheggia l'episodio dubbio sul gol dell'1-0 del Napoli nella testa di De Rossi - con un potenziale fallo non fischiato a De Bruyne -, il quale ha sostenuto di aver meritato punti nella gara contro Max Allegri. E sullo stile di gioco della sua squadra, ha aggiunto: "Mi piace coinvolgere il portiere, ma a volte andiamo da lui troppo spesso - ha aggiunto nell'analisi -. La gestione del campo deve essere oculata, ma non dobbiamo essere piatti."