De Rossi riabbraccia El Shaarawy: "Torna a casa un figlio di questa città, uno che ama il Genoa"

Stephan El Shaarawy è pronto a ricominciare dal Genoa. Il nuovo arrivo in maglia rossoblù finisce in copertina alla vigilia della sfida contro il Como, con il tecnico Daniele De Rossi che racconta le prime sensazioni dopo il suo arrivo. "L'ho rivisto bene, ci siamo visti ieri sera dopo cena perché lui aveva da fare visite", ha spiegato l'allenatore. Un incontro che ha avuto anche un sapore particolare, nel segno del legame tra il giocatore, la città e la tifoseria. "Ho visto i genitori e il fratello, sono contento che sia qui perché è una storia bella", ha aggiunto De Rossi. Per il tecnico, infatti, il ritorno di El Shaarawy rappresenta qualcosa che va oltre il semplice valore tecnico: "Riporti a casa il figlio di una tifoseria, il figlio di una città, uno che ama questi colori: non è mai una cattiva idea". Sul piano fisico, però, servirà ancora un po' di tempo per ritrovare la condizione migliore. El Shaarawy dovrà recuperare soprattutto il ritmo dopo un lungo periodo lontano dal lavoro quotidiano con una squadra.

La tentazione panchina e la sfida al Como "Ha fatto le prime misurazioni fisiche ed è magro, si è tenuto in forma", ha spiegato il tecnico del Genoa. Ma tre mesi senza allenarsi con compagni inevitabilmente lasciano qualcosa da recuperare. L'idea, però, è quella di averlo subito a disposizione. "È un giocatore ci può dare tanto anche inizialmente per 10, 15 minuti", ha sottolineato l'allenatore. Se le visite mediche daranno il via libera, l'obiettivo è portarlo già in panchina. "Io domani vorrei farlo venire al Ferraris con noi", ha detto, pur ammettendo che potrebbe essere ancora prematuro pensare al suo ingresso in campo. "Già averlo, intanto, è un presentarsi con un genoano in panchina. Non è mai una cattiva idea". Poi c'è il campo, con il Como considerato a tutti gli effetti una delle big del campionato. "Ci aspettiamo una partita difficile ma tutte le squadre si possono battere", è il messaggio lanciato al gruppo da De Rossi.

L'importanza di Baldanzi Rispetto e consapevolezza, dunque, ma senza timori: "Sono una squadra forte, dobbiamo però essere consapevoli che siamo forti anche noi e possiamo metterli in difficoltà". Infine, il focus su Baldanzi, elemento importante nella costruzione del gioco rossoblù. "È uno che ci fa uscire da tutte le situazioni di pressione", ha spiegato il tecnico del Genoa.