De Rossi: "Como squadra molto forte, forse quella che mi ha impressionato di più. Siamo stati impotenti"

"Siamo partiti bene ma contro una squadra del genere devi essere perfetto per 90 minuti. Sono molto forti, sono la squadra che mi ha impressionato di più a livello individuale e collettivo". Daniele De Rossi analizza così a DAZN la sconfitta per 4-1 del suo Genoa contro il Como. Una partita sbloccata dal Grifone con Osmajic, prima dello show della squadra di Fabregas con Baturina, Diao (doppietta) e Nico Paz.

De Rossi: "Difficile aggredire il Como, palleggiano bene" Secondo l'allenatore del Genoa "è difficile giocare contro di loro perché sono tecnici, palleggiano e non gli togli mai palla, non mi capita mai di perdere e sperare di non prenderne altri ma loro sono tecnici e fisici e te la fanno pagare più di altre squadre. Con loro è complicato essere aggressivi perché escono bene col palleggio, noi invece se conquistavamo la palla la perdevamo subito. Noi dobbiamo migliorare tante cose, ma a volte ci sono squadre che sono meglio di noi o allenatori che sono meglio di me".

Serie A Juve a caccia dell'Inter, crollo Napoli: le rose più preziose della Serie A La salvezza non è di certo compromessa dopo sole 3 partite, peraltro contro Napoli, Lazio e Como. De Rossi si aggrappa al suo gruppo: "Loro sanno fare punti quando servono, anche l'anno scorso facemmo un filotto di sconfitte, a volte i calendari ti penalizzano ma riparto da come hanno lavorato i ragazzi, riparto dal mercato concluso perché ora siamo questi e riparto dal calore dello stadio. Non abbiamo fatto punti in queste 3 partite ma sono state partite diverse, col Napoli un punto l'avremmo meritato mentre oggi mi sono sentito impotente nei confronti del Como".