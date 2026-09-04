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De Rossi: "Como squadra molto forte, forse quella che mi ha impressionato di più. Siamo stati impotenti"

L'allenatore del Genoa senza fronzoli dopo la sconfitta contro la squadra di Fabregas: "Con loro devi essere perfetto per 90 minuti"
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De Rossi: "Como squadra molto forte, forse quella che mi ha impressionato di più. Siamo stati impotenti"
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"Siamo partiti bene ma contro una squadra del genere devi essere perfetto per 90 minuti. Sono molto forti, sono la squadra che mi ha impressionato di più a livello individuale e collettivo". Daniele De Rossi analizza così a DAZN la sconfitta per 4-1 del suo Genoa contro il Como. Una partita sbloccata dal Grifone con Osmajic, prima dello show della squadra di Fabregas con Baturina, Diao (doppietta) e Nico Paz.

De Rossi: "Difficile aggredire il Como, palleggiano bene"

Secondo l'allenatore del Genoa "è difficile giocare contro di loro perché sono tecnici, palleggiano e non gli togli mai palla, non mi capita mai di perdere e sperare di non prenderne altri ma loro sono tecnici e fisici e te la fanno pagare più di altre squadre. Con loro è complicato essere aggressivi perché escono bene col palleggio, noi invece se conquistavamo la palla la perdevamo subito. Noi dobbiamo migliorare tante cose, ma a volte ci sono squadre che sono meglio di noi o allenatori che sono meglio di me".

La salvezza non è di certo compromessa dopo sole 3 partite, peraltro contro Napoli, Lazio e Como. De Rossi si aggrappa al suo gruppo: "Loro sanno fare punti quando servono, anche l'anno scorso facemmo un filotto di sconfitte, a volte i calendari ti penalizzano ma riparto da come hanno lavorato i ragazzi, riparto dal mercato concluso perché ora siamo questi e riparto dal calore dello stadio. Non abbiamo fatto punti in queste 3 partite ma sono state partite diverse, col Napoli un punto l'avremmo meritato mentre oggi mi sono sentito impotente nei confronti del Como".

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