De Rossi verso Genoa-Frosinone: "Pressione giusta". E sul mercato: "Non avevamo Robben e Ribery"

"Pressione? Quella giusta - ha detto De Rossi - Penso che sia giusto averne un pochino e non fare i finti tonti. Siamo a 0 punti, al di là del calendario che abbiamo avuto, non è piacevole, non fa bene. Dobbiamo muoverci e muovere la classifica. Un pizzico di pressione serve anche se poi siamo alla quarta di campionato quindi da lì a tirare somme, tirare una linea per la salvezza finale ce ne passa. Ma bisogna iniziare a pedalare anche dal punto di vista dei punti in classifica". Voglia di riscatto dunque: "Sappiamo di avere una partita difficile perché dire 'da oggi inizia il nostro campionato' è come dire da oggi vinceremo facile . Invece sappiamo che affronteremo una squadra che sa giocare il calcio che gioca, che si riconosce, che sono tanti mesi che fa degli ottimi risultati e continua a farli anche in serie A, quindi massimo rispetto per il Frosinone".

"Non avevamo Robben e Ribery"

Un Genoa che ha quasi cambiato volto negli ultimi giorni di mercato. Un mercato che da alcuni addetti ai lavori è stato bocciato nettamente e De Rossi non è d'accordo: "Dare tre al mercato del Genoa non è onesto intellettualmente. Non penso che questa non sia una squadra debole, penso che alla lunga uscirà fuori e faremo anche più punti dell'anno scorso. Dobbiamo solo capire che dobbiamo arrivare in area per fare gol e dobbiamo arrivarci nella maniera più congeniale. Quello sta a me capire qual è la maniera migliore per mettere questi giocatori che ho adesso in condizione di andare al tiro. Se si cercavano giocatori con grande uno contro uno e non ci sono si arriverà in un'altra maniera, perché anche l'altro anno non è che avessimo Robben e Ribery sulle fasce".