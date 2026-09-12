Problemi tecnici prima del fischio d'inizio al Ferraris, nella partita tra Genoa e Frosinone, dove la sfida è iniziata con qualche minuto di ritardo. Problemi di comunicazione con il trasmettitore dell'arbitro e la terna, motivo per cui si è dovuto attendere il corretto funzionamento per poter dare il via alla gara. Nel frattempo, le due squadre hanno proseguito regolarmente il riscaldamento in attesa della risoluzione del problema.

Le prove in campo e il ritardo nel calcio d'inizio La terna, composta da Rapuano, dagli assistenti Cavallina ed El Filali, ha lavorato insieme ai tecnici per cercare di ripristinare il sistema di comunicazione. Il problema riguardava in particolare il collegamento tra l'arbitro e i suoi assistenti, che non riuscivano a comunicare correttamente durante le prove. Diverse le verifiche effettuate a bordo campo, con gli arbitri impegnati a testare le apparecchiature prima di dare il via alla partita. Le operazioni hanno inevitabilmente fatto slittare l'orario previsto per l'inizio del match. La gara è infine cominciata con 8 minuti di ritardo rispetto all'orario stabilito.

Primo rigore in Serie A Verso la fine del primo tempo è arrivato anche il primo rigore della Serie A. Si è mossa la casella dello zero dopo le prime tre giornate con il fischio arrivato proprio al Ferraris.Sulla conclusione di Baldanzi da fuori area è arrivata la deviazione di Cittadini con la mano. Rapuano è stato richiamato a OFR e rivedendo l'azione ha deciso per il calcio di rigore a favore del Genoa. Dal dischetto poi Colombo ha sbagliato.