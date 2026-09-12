Genoa, arriva il primo punto per De Rossi: al Ferraris finisce 1-1 col Frosinone

Allo Stadio Luigi Ferraris termina in parità l'anticipo di giornata tra il Genoa di Daniele De Rossi ed il Frosinone di Massimiliano Alvini. I rossoblù mancano ancora una volta l'appuntamento con i tre punti, dopo aver raccolto nelle prime tre giornate altrettante sconfitte. Ad andare in vantaggio sono proprio loro, con Baldanzi, ma il fuorigioco infrange le speranze del Genoa. Ne approfittano dunque gli ospiti, che con il gol del georgiano Kvernadze al 14' si portano in vantaggio in casa del Genoa. A fine primo tempo i padroni di casa hanno avuto la possibilità di rimettere il match in parità, ma dagli undici metri Colombo spreca l'occasione mandando la palla a lato. Nel secondo tempo cambiano le carte in tavola a pochi minuti dall'inizio della seconda metà di gioco con la rete del messicano Vasquez che riporta la gara in equilibrio.
Genoa, primo punto stagionale col Frosinone
Nel finale l'autore del gol del pareggio rimedia una doppia ammonizione, lasciando i suoi in inferiorità numerica per gli ultimi minuti di gara. Al Ferraris terminerà 1-1, con il club rossoblù che raccoglie il primo punto stagionale mettendo fine ad un periodo fatto di sole sconfitte. Da segnalare anche l'esorio di Stephan El Shaarawy, tornato a Genova dopo la lunghissima esperienza alla Roma. Alla prossima giornata il Genoa di De Rossi affronterà il Parma di Carlos Cuesta al Tardini, mentre il Frosinone se la vedrà al Benito Stirpe con il Como da Champions di Fabregas. La squadra di Alvini si porta dunque a 7 punti in classifica, con 2 vittorie e un pareggio all'attivo oltre alla sconfitta contro la Juventus alla prima giornata.