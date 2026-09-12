Genoa, arriva il primo punto per De Rossi: al Ferraris finisce 1-1 col Frosinone

Allo Stadio Luigi Ferraris termina in parità l'anticipo di giornata tra il Genoa di Daniele De Rossi ed il Frosinone di Massimiliano Alvini. I rossoblù mancano ancora una volta l'appuntamento con i tre punti, dopo aver raccolto nelle prime tre giornate altrettante sconfitte. Ad andare in vantaggio sono proprio loro, con Baldanzi, ma il fuorigioco infrange le speranze del Genoa. Ne approfittano dunque gli ospiti, che con il gol del georgiano Kvernadze al 14' si portano in vantaggio in casa del Genoa. A fine primo tempo i padroni di casa hanno avuto la possibilità di rimettere il match in parità, ma dagli undici metri Colombo spreca l'occasione mandando la palla a lato. Nel secondo tempo cambiano le carte in tavola a pochi minuti dall'inizio della seconda metà di gioco con la rete del messicano Vasquez che riporta la gara in equilibrio.