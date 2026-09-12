De Rossi: "Abbiamo smosso la classifica ma c'è amarezza". Alvini: "Questa è la strada giusta"

La sfida tra Genoa e Frosinone è terminata 1-1. Alla rete del momentaneo vantaggio di Kvernadze nel primo tempo ha risposto quella di Vasquez nel secondo. Il messicano, nel finale di partita, è stato poi espulso, lasciando i rossoblù in 10 uomini. Nonostante questo la squadra di De Rossi, che ha sbagliato anche un calcio di rigore nel primo tempo, è riuscita a rimanere compatta e a portare a casa un punto prezioso , il primo di questa stagione. Al termine dell'incontro l'allenatore del Genoa ai microfoni di Dazn ha detto: " C'è amarezza. Rimaniamo con il sapore degli ultimi dieci minuti, quando eravamo in 10 e abbiamo rischiato di perderla. Nel primo tempo abbiamo creato i presupposti per andare in vantaggio e siamo andati sotto. Nel secondo è stata una partita di sacrificio e impegno. Non è semplice giocare contro il Frosinone. Abbiamo smosso la classifica ma non è il risultato che volevamo ".

Sulla risposta della squadra dopo il gol subito, ha aggiunto: "È stata una squadra che ha reagito, all'intervallo gli ho chiesto di ignorare fischi e insulti , di andare forte per creare il nostro destino e ribaltarla. Sono contento dell'intensità, poi alcuni eventi negativi sono venuti fuori, da qualche infortunio all'espulsione. Oggi hanno dimostrato di volerla molto, con questo spirito abbiamo dimostrato di poter fare i punti che ci servono". Dopo la rete dell'1-1, però, De Rossi ha richiamato i suoi alla calma: " So che quando pareggi così e vuoi vincere, contro una squadra come il Frosinone che è brava in contropiede, rischi molto - ha spiegato -. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare". L'ingresso in campo di Messias al posto di Baldanzi nel ruolo di mezzala offensiva ha dato nuove energie alla squadra. Ma qual è il compito che deve svolgere il giocatore in quel ruolo? De Rossi ha spiegato: "Cambia in base alla strategia e all'avversario. Baldanzi è stato un po' penalizzato, sul suo tiro nel primo tempo il portiere avversario ha fatto una parata capolavoro".

Frosinone, le parole di Alvini: "Avremmo potuto vincerla"

A Dazn è poi intervenuto anche Massimiliano Alvini: "Partita interessante dal punto di vista dello sviluppo, che ci lascia rammarico perché non abbiamo saputo sfruttare i momenti dove avremmo potuto azzannarla e vincerla. Alla fine ci sta il pareggio, ma avremmo potuto vincerla. Ma venire qui e fare una prestazione del genere è un grande segno di forza". Così facendo salgano a quattro i punti conquistati fuori casa: "Io voglio questo. Nella crescita dei ragazzi ci sono alcuni particolari da migliorare, ma l'allenatore deve avere il suo stile. Oggi abbiamo palleggiato di più, volutamente, e lo abbiamo fatto bene. Questa è la strada da percorrere, per raggiungere l'obiettivo. Io voglio questo".

"Il Genoa ci avrebbe potuto schiacciare ma siamo stati bravi a essere aggressivi"

Il Frosinone ha dimostrato di avere una grande personalità: "Oggi hanno giocato 10 ragazzi debuttanti in Serie A. Chi è entrato ha dato anche qualcosa in più. Il Genoa, spinto da un pubblico importante, ti avrebbe potuto schiacciare, ma siamo stati bravi a essere aggressivi. Volevamo fare un certo tipo di partita fino alla fine, peccato perché negli ultimi minuti avremmo potuto trovare il gol con alcune scelte". Su Kvernadze ha aggiunto: "Ha margini enormi, c'è un lavoro importante dello staff su di lui per la parte tecnica. Può migliorare tanto. Ma devo fare i complimenti a tutta la squadra. Calvani ha fatto una partita straordinaria in marcatura, nei duelli e nell'uno contro uno. Sono strade da percorrere per migliorare le partite".

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