Genoa e De Rossi: l’ora della svolta

GENOVA - La sfida di Coppa Italia col Sudtirol è l'occasione ideale – per Daniele De Rossi – di scacciare qualche brutto pensiero e di rinsaldare una panchina che inizia già a scricchiolare. Anche se il Genoa almeno ufficialmente non mette in discussione la posizione del tecnico rossoblù, è chiaro che l'inizio di campion