Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Genoa e De Rossi: l’ora della svolta

Il club ribadisce la fiducia nel tecnico, ma i risultati pesano: Sudtirol e Parma da battere
Marco Bisacchi
1 min
De RossiGenoacoppa italia
Genoa e De Rossi: l’ora della svolta© ANSA
Genoa

Genoa

Tutte le notizie sulla squadra

GENOVA - La sfida di Coppa Italia col Sudtirol è l'occasione ideale – per Daniele De Rossi – di scacciare qualche brutto pensiero e di rinsaldare una panchina che inizia già a scricchiolare. Anche se il Genoa almeno ufficialmente non mette in discussione la posizione del tecnico rossoblù, è chiaro che l'inizio di campion

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS