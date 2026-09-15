Genoa e De Rossi: l’ora della svolta

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GENOVA - La sfida di Coppa Italia col Sudtirol è l'occasione ideale – per Daniele De Rossi – di scacciare qualche brutto pensiero e di rinsaldare una panchina che inizia già a scricchiolare. Anche se il Genoa almeno ufficialmente non mette in discussione la posizione del tecnico rossoblù, è chiaro che l'inizio di campion
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