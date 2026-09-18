Il tecnico rossoblù e la sfida al Parma: "Difesa a quattro possibile, come qualche cambio"

"Non affronto questo momento in maniera tranquilla o scanzonata, sarei un bugiardo se sostenessi il contrario. Il mio lavoro è fondamentale per il sottoscritto, così come è fondamentale il Genoa. Tengo in modo particolare a far bene e a rimanere su questa panchina il più a lungo possibile". Daniele De Rossi replica cosi al clima intorno al suo Genoa, dopo una partenza complicata con un punto in quattro partite fino ad ora in campionato. L'allenatore rossoblù ridimensiona la portata del malumore della tifoseria, sottolineando il legame che avverte quotidianamente con la piazza.

Le parole di De Rossi "I mugugni passano in secondo piano - ha detto De Rossi -. Quando cammino per strada la gente continua a mostrarmi lo stesso affetto di quando, lo scorso anno, vincevamo partite determinanti per conquistare la salvezza. Qualche manifestazione di insoddisfazione da parte del pubblico è del tutto fisiologica, ma la stima nei miei confronti e verso i calciatori resta intatta". Passando al Parma che attende il Genoa domenica al Tardini, De Rossi ricorda che "nella passata stagione disputammo un'ottima prestazione in un momento non semplice costruendo diverse azioni da gol. Esistono tutte le premesse per ripeterci anche quest'anno ma sappiamo che sarà difficilissima questa sfida. Non penso proprio che il Parma abbia stravolto il proprio credo tattico - ha concluso -: pur con strutture di gioco diverse, le due rose sono di qualità. Possono contare su giocatori di assoluto livello, esattamente come la nostra squadra".

De Rossi su Puczka "E’ in crescita. Sta cercando di interpretare questo ruolo con applicazione incredibile. La gara col Sudtirol lo poteva anche agevolare perché il campo aperto lo stimoli un po’ meno. Se sale col livello dell’avversario può soffrire ma anche no perché ci mette intelligenza in campo. E’ un momento di crescita e per noi è una necessità perché non abbiamo braccetti di riserva. Sono state prese decisioni e siamo un po’ scarichi di braccetti alternativi di ruolo. Dobbiamo fare di necessità virtù".