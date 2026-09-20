De Rossi non ci sta: "Genoa, non meritavamo di perdere. Sono inca***to, ma sento fiducia"

"Vanno fatte due analisi. Il momento è quello della classifica, solo un punto e risultati negativi. Me ne faccio carico, ne sono responsabile. Devo ancora rivedere la partita. Non credo sia stata fatta in maniera sbagliata, non meritavamo di perdere". Così Daniele De Rossi commenta la trasferta di Parma, dove il Genoa si è arreso alle reti di Romero (38') e Almqvist (80') per il 2-1 finale : ospiti a segno con Osmajic per il momentaneo 1-1 (70'). Un risultato valido per la 5ª giornata di campionato e che aggrava il bilancio di inizio stagione dei grifoni, reduci dal successo in Coppa Italia contro il Sudtirol ma con una classifica che riporta ora 4 sconfitte e 1 pareggio. L'agenda di De Rossi prevede ora il ritorno al Ferraris dove dopo la sosta nazionali riceverà la Fiorentina all'appuntamento del 10 ottobre. A seguire, il ritorno da avversario all'Olimpico, dove il 17 ottobre lo attende la sua ex Roma. Queste le parole del tecnico: "Ma se ogni volta non vinci c'è sempre un problema di fondo. Devo risolverlo come allenatore. Forse meritiamo di perdere se prendiamo un tiro e un gol e se poi siamo poco pericolosi - ha dichiarato in conferenza stampa - . C'è da migliorare, non basta dire che non meritavamo. Giocare a quattro in difesa è un lavoro, non basta mettere due terzini e due centrali. Non è mai stata un'opzione per questa partita, magari per il futuro. Non so se c'è stata un'involuzione, la Lazio per me è stata la partita peggiore. Il tempo per rimuginare c'è ma dobbiamo usarlo per migliorare. Si può fare meglio, fare punti. Non credo che oggi non meritassimo di farne. La sosta? Dobbiamo far sì che serva. Non so quanto sia utile fermarsi quando le cose vanno male. Se penso alla nostra rosa, ci sono giocatori che hanno bisogno di fare un lavoro da pre-campionato. Serve per trovare condizione e per unirci, anche se qualcuno non ci sarà. Il tempo per lavorare non è mai troppo e questa squadra lo fa in maniera seria".

" Gli errori individuali? Non c’è una squadra che gioca bene solo in difesa e bene dalle altre parti. Possiamo fare meglio in tutti i reparti. Ostigard è stato male, Vasquez squalificato, tante cose successe. Io ho chiesto la conferma della linea difensiva e sono stato accontentato. Penso che siano dei giocatori forti, facciamo le stesse cose dell’anno scorso. Dobbiamo cercare di migliorare per non prendere gol al primo tipo. Mi sento un uomo triste, deluso e dispiaciuto, anche un po' incazzato. Non stiamo facendo bene ma potevamo avere punti in più. Sento fiducia e vicinanza umana, questo è il nostro lavoro, sappiamo come funziona, i risultati sono lì e sono facili da leggere. La società farà le sue riflessioni ed è giusto. Lo spogliatoio: la sensazione è che non ho perso un centimetro del gruppo, dobbiamo unirci meglio coi nuovi. Se fanno cose fatte male evidentemente è perché gli chiedo cose sbagliate. Non è facile, la pesantezza la danno i risultati. Cerchiamo sempre di alleggerire gli allenamenti. La piazza è affettuosa ma anche tosta, com'è giusto che sia. Cerchiamo di abbassare il livello di tensione. Preferisco uno che gioca male piuttosto uno che si nasconde".

De Rossi: "Meritiamo più di 1 punto"

"Siamo più appesantiti rispetto a tre ore fa, i risultati fanno sì che tu sia leggero o triste. A volte può essere un discorso mentale ma anche fisico. I tifosi? Una delusione deluderli e dargli dispiaceri calcistici. Sappiamo che per loro la squadra è tutto. Mi dispiace tanto per loro, i giocatori e la società. Mi sento responsabile, faccio di tutto affinché le cose cambino. Penso che ci sia tempo e basi per fare questo. Viviamo questo momento con la consapevolezza che è un momento brutto dal punto di vista lavorativo. Trasformati dopo il mercato? Il mercato lo fanno tutti e cambia le squadre, tante squadre hanno bisogno di fare mercato. Penso che ci sia una sede per dire che non stanno bene certe cose. Ora si va avanti, ma tirarlo fuori adesso non sarebbe onorevole. Adesso secondo me si va avanti e devo prendermi le responsabilità. Questa è una squadra che deve avere più di un punto e per quanto si è visto se lo meritava. Dobbiamo fare punti, non posso cambiare ciò che è stato e non posso tirarlo in ballo perché sarebbe ingiusto".

Cuesta: "Conserviamo questo spirito"

Anche Carlos Cuesta ha fatto il punto sulla gara contro il Genoa, che ha visto il Parma conquistare i primi 3 punti in classifica. Queste le sue parole: "Sono felice della vittoria, è sempre l'obiettivo. Sinceramente penso che dobbiamo rimanere equilibrati, la vittoria a volte non ti fa vedere cosa devi migliorare e ce ne sono - ha dichiarato in conferenza stampa - . Faremo il nostro lavoro al massimo. Ma ho tanta gratitudine per i ragazzi, ho visto il loro spirito e che sono veramente squadra. Per me significa che vogliono il bene del collettivo e si aiutano l'un l'altro al di là del gol. Giocatori che hanno giocato meno danno grande spinta e consigli. Sicuramente è una gioia, quello spirito deve essere sempre lì. Sono grato anche ai tifosi, per il loro sostegno. Anche per il mio staff e i dirigenti, con la tranquillità che mi hanno trasmesso. Ringrazio anche Nevio Scala, ieri è venuto a dare una poesia ai ragazzi. So che non vorrebbe si parlasse di lui, ma è stato lì per aiutare e ispirare i ragazzi con le sue parole. Quindi sono grato per quello che ha fatto. Oggi non siamo riusciti a creare tanto e andare oltre la pressione del Genoa, sono stati bravi. Noi siamo stati molto efficaci. Quando abbiamo avuto le occasioni le abbiamo concretizzate due volte, quello sposta gli equilibri. Ti aiuta a vincere. Fare due gol è una nota positiva.

Cuesta: "Restiamo compatti"

"Vorrei vedere la classifica e constatare che vale di più! Sbloccare la vittoria però aiuta. Problema fisico per Touré? Sì esatto. Tante sostituzioni sono state per il caldo eccessivo e per problemi fisici. Almqvist? C'erano un paio di cose. Io non lo considererei un super-sub ma un gran giocatore. È una persona incredibile, prova sempre a migliorare ed è molto apprezzato dal gruppo. Ci sono motivi legati alle caratteristiche dei giocatori che sono in campo e anche per le caratteristiche dei giocatori su quelle fasce. Touré? Ha fatto una grandissima prestazione. Ha fatto tante cose molto bene, sia nella pressione sia nel darci tempo quando avevamo la palla. Purtroppo non ha fatto gol in quell'occasione ma io sono molto contento. Il gol? Devo rivederlo. Era una situazione di ripartenza ed eravamo molto aperti. Loro hanno ripreso palla e non siamo riusciti a riorganizzare gli spazi. Alcuni non hanno fatto bene il fuorigioco credo. Ma adesso lavoreremo per essere compatti in tutti i blocchi". Al rientro dalla sosta, i Ducali affronteranno l'Inter il 10 ottobre a San Siro.