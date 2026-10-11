Pagelle Genoa-Fiorentina: Osmajic "puntero", De Rossi da la scossa. Oulai flop, Vanoli la stecca

È arrivato alla 6ª giornata il primo successo del Genoa in Serie A, che al Ferraris ha sconfitto per 2-1 la Fiorentina (tornata ostaggio dei suoi irrisolti tormenti) grazie alle reti di Osmajic (7') e Messias (15'). Il bilancio di inizio campionato riporta dunque tre sconfitte, un pareggio e una vittoria: lo stesso della Viola. L'agenda di De Rossi mette ora in programma il ritorno all'Olimpico, dove sabato 17 affronterà la sua ex Roma. Quella di Vanoli prevede invece la gara interna contro il Como prevista per domenica 18 (l'ultimo precedente al Franchi ha visto i lariani imporsi per 3-1). Questi i voti e giudizi dei protagonisti della sfida al Ferraris tra Genoa e Fiorentina.