Pagelle Genoa-Fiorentina: Osmajic "puntero", De Rossi da la scossa. Oulai flop, Vanoli la stecca
È arrivato alla 6ª giornata il primo successo del Genoa in Serie A, che al Ferraris ha sconfitto per 2-1 la Fiorentina (tornata ostaggio dei suoi irrisolti tormenti) grazie alle reti di Osmajic (7') e Messias (15'). Il bilancio di inizio campionato riporta dunque tre sconfitte, un pareggio e una vittoria: lo stesso della Viola. L'agenda di De Rossi mette ora in programma il ritorno all'Olimpico, dove sabato 17 affronterà la sua ex Roma. Quella di Vanoli prevede invece la gara interna contro il Como prevista per domenica 18 (l'ultimo precedente al Franchi ha visto i lariani imporsi per 3-1). Questi i voti e giudizi dei protagonisti della sfida al Ferraris tra Genoa e Fiorentina.
Le pagelle del Genoa
Bijlow - 6.5: Un paio di buoni interventi su Mastantuono e Njie, poi il palo che lo salva sul gran tiro di Ndour.
Ehizibue - 6: Non smette mai di lottare. Puczka (37’ st) ng.
Otoa - 6: Non molla mai finché regge. Marcandalli (20’ st) - 6: Se la cava con mestiere.
Ostigard - 7: Riesce ad annullare sia Beto sia Pellegrino.
Vasquez - 6.5: Ruolo un po’ inedito come terzino destro, solito leone anche se un po’ sfortunato sull'autogol.
Traorè - 6.5: Il suo recupero è la vera chiave del Genoa ridisegnato da De Rossi.
Frendrup - 6: Regge bene anche in un secondo tempo in cui serve stringere i denti.
Ellertson - 6: Tanta corsa e anche il traversone, probabilmente un tiro sbagliato, che vale l’assist per Osmajic sul primo gol. Sabelli (35’ st) ng.
Messias - 7: Fa ammattire la difesa della Fiorentina e segna. Vitinha (11’ st) - 6: Entra in un momento molto difficile, qualche errore ma anche tanta sostanza.
El Shaarawy - 6.5: Altro giocatore di qualità. Un buon vino da centellinare. Wiafe (12’ st) - 6: Corre senza sosta, non si tira mai indietro.
Osmajic - 7: Stavolta il suo gol a Marassi - dopo quello inutile rifilato al Como - coincide con la prima vittoria stagionale del Genoa. Un “puntero” che ha già conquistato la Nord.
All. De Rossi - 6.5: Passa alla difesa a quattro e riesce a dare una scossa a una squadra che aveva bisogno di punti.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS