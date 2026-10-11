L'ex dirigente Juve riparte dal Genoa: il comunicato ufficiale
Dal 15 luglio 2025 al 10 luglio 2026: l'esperienza di François Modesto come direttore tecnico della Juventus non è durata neanche un anno. "Crediamo che la sua esperienza, maturata in contesti diversi e competitivi, e la sua conoscenza del calcio italiano possano dare un contributo immediato e duraturo alla crescita della Juventus", aveva detto Comolli nel giorno della sua presentazione. Il francese, però, non è riuscito a lasciare il segno e per questo la Vecchia Signora lo ha subito salutato (così come lo stesso Comolli), preferendo puntare sulla coppia Massara-Carnevali. Dopo alcuni mesi da svincolato, ora Modesto ha trovato una nuova squadra: è ufficiale l'inizio della sua nuova avventura al Genoa.
Genoa, ufficiale Modesto: il comunicato
Nei giorni scorsi il Genoa aveva salutato Diego Lopez, che andrà al Burnley, e si è quindi messo alla ricerca di un nuovo Chief of Football. Il club rossoblù ha quindi deciso di puntare sul francese, con Stefano Melissano come Direttore Sportivo. L'ex Juventus dovrà gestire l'area tecnica del Club e a lui verrà affidata la gestione strategica del Grifone. Una scelta comprensibile da parte del club rossoblù, che ha affidato questo ruolo a un dirigente che, nonostante non abbia convinto a Torino, ha un background internazionale e importante.
Ecco il comunicato: "Il Genoa CFC comunica l’ingresso nell’organigramma societario di François Modesto in qualità di Chief of Football e di Stefano Melissano nel ruolo di Direttore Sportivo. François Modesto, a cui verrà affidata la gestione strategica e l’indirizzo dell’area tecnica del Club, vanta una consolidata esperienza dirigenziale a livello internazionale e nazionale. Stefano Melissano assume la direzione sportiva della prima squadra, affiancando la struttura tecnica nella selezione e gestione delle risorse e nelle operazioni di calciomercato, in continuità con il percorso di sviluppo e valorizzazione della rosa. Il Genoa CFC rivolge a François Modesto e Stefano Melissano i migliori auguri di buon lavoro per le rispettive cariche all’interno del Club".
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