"Mi schiaffeggiavo le mani quando...", De Rossi ritrova la Roma: "Spaventosa, io più freddo"

Il successo contro la Fiorentina è ormai alle spalle ma è stato quanto mai fondamentale per il Genoa. "Avevamo bisogno di questa vittoria, di essere felici nel nostro stadio. Sentir parlare del fatto che non vincevamo da aprile mi ha dato fastidio perché d'estate non giochi per tre mesi - ha sottolineato Daniele De Rossi in conferenza stampa -. Le voci su di me? Mi sono volontariamente estraniato. E mi sono volontariamente schiaffeggiato le mani quando volevo toccare un social perché so che è lì che la maggior parte delle critiche vengono fuori. Invece ho girato la città e non ho percepito mai negatività, astio, rancore, anzi, solo parole di sostegno e di incitamento e questo me lo ricorderò per sempre".

De Rossi: "La Roma ha dimostrato la sua forza" Sabato 17 ottobre il Grifone sarà di scena all'Olimpico contro la Roma. Non una sfida come le altre per De Rossi, anche se ormai non è più la prima volta. "Il fatto di aver già giocato in quello stadio contro la Roma può aiutarmi ad essere ancora un po' più freddo. Fondamentalmente non saranno mai avversari, ma sono molto concentrato su quella che è la nostra partita. Il livello e il valore della Roma lo conosciamo, credo che sia ancora cresciuta rispetto a quando l'abbiamo incontrata l'anno scorso, è una squadra incredibilmente forte, ieri sera ha dato un'altra dimostrazione della sua forza secondo me. Ieri ho visto una squadra spaventosa". Secondo l'allenatore rossoblù la sconfitta con il Real Madrid non avrà impatto sulla partita. "Sono abituati a ripartire subito dopo una vittoria o una sconfitta. Questo discorso potrebbe valere per una squadra alla prima esperienza in Europa, per loro è una delle tante esperienze che hanno fatto. Quindi sanno come rialzarsi e ricaricarsi. Non possiamo puntare sul fattore delusione perché è una squadra che ha tanti obiettivi e forse quello più raggiungibile è il campionato".