De Rossi e Baldanzi out con la Roma, "Dentro al 100% al progetto Genoa. E Wiafe..."

Cade all'Olimpico il Genoa di De Rossi con il tecnico del Grifone che analizza così ai microfoni di SkySport: "Ma noi la superiorità dell'avversario la accettiamo tutti a prima della partita. Accettiamo anche il risultato perché è così che si va avanti. Non è che non ci sono altre squadre più forti di noi, se accettassimo di perdere contro tutte queste sarebbe grave, anche perché l'altro anno la Roma era più forte di noi e al ritorno abbiamo vinto, quindi le partite si devono giocare tutte. Credo che abbiamo fatto una partita equilibrata nei primi 50 minuti, fino appunto a quel capolavoro di Castro, e mi è piaciuto lo spirito della squadra. Quel gol un pochino ci ha fatto calare un pochino, ci ha tolto qualche certezza forse, ma siamo rimasti in partita fino alla fine, siamo rimasti dentro al campo".

Le parole di De Rossi Sulla differenza tra primo e secondo tempo: "Non lo so, è difficile riuscire a fare la partita di pressione, di chiusura degli spazi, riuscire a vincere i duelli ogni volta che vai a pressare è quello che ci è riuscito quasi sempre nel primo tempo, ci ha dato la possibilità di alzare il baricentro, riuscire a tirare in porta un po' più spesso. Nel secondo tempo forse il gol, ci siamo un po' allungati e abbiamo lasciato un secondo in più la palla alla Roma e un secondo in più ogni azione, ogni giocata ti allontana dalla porta avversaria, forse è quello. Ci è mancata un po' di precisione negli ultimi 20 metri, ma fa parte insomma della partita e delle nostre caratteristiche". Poi sulla prestazione dopo la vittoria casalinga contro la Fiorentina: "Ne parlavamo prima con i direttori sportivi. Credo che sia una sorta di continuità, seguito alla partita che abbiamo vinto contro la Fiorentina in casa. Ovviamente non di risultati, ma di prestazioni, di atteggiamento in campo, anche di tigna nei duelli, nella voglia di imporre il proprio gioco, che con la Fiorentina era uno, questo, insomma, era un altro, un po' più volto a rovinare, a sporcare il gioco loro. Ogni partita vedrà un piano gara diverso, una strategia diversa, in base anche agli avversari, ma se c'è questo atteggiamento io sono soddisfatto. Non del risultato ovviamente, ma dell'atteggiamento dei ragazzi".