Genoa-Venezia: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Genoa e Venezia scendono in campo al Ferraris per contendersi l’8ª giornata di campionato. Gli uomini di De Rossi sono chiamati a ritrovare i 3 punti dopo il ko contro la Roma all’Olimpico, per risollevare le sorti di una classifica ferma a quota 4 punti. Di contro, i lagunari hanno inaugurato il nuovo corso targato Nicola battendo in casa il Napoli e rilanciando così le ambizioni di una rinascita che il tecnico maestro di salvezze è solito rilanciare una volta passato al comando. La prossima giornata, il Genoa riceverà la Juventus mercoledì 28, mentre lo stesso giorno il Venezia ospiterà l’Inter.