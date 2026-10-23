Genoa-Venezia: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Genoa e Venezia scendono in campo al Ferraris per contendersi l’8ª giornata di campionato. Gli uomini di De Rossi sono chiamati a ritrovare i 3 punti dopo il ko contro la Roma all’Olimpico, per risollevare le sorti di una classifica ferma a quota 4 punti. Di contro, i lagunari hanno inaugurato il nuovo corso targato Nicola battendo in casa il Napoli e rilanciando così le ambizioni di una rinascita che il tecnico maestro di salvezze è solito rilanciare una volta passato al comando. La prossima giornata, il Genoa riceverà la Juventus mercoledì 28, mentre lo stesso giorno il Venezia ospiterà l’Inter.
Genoa-Venezia: dove vederla
L’incontro tra le formazioni di De Rossi e Nicola è in programma alle ore 15 di domenica 25 ottobre presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova. Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
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Genoa-Venezia: le probabili formazioni
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Traore, Ellertsson; Vitinha, Osmajic. Allenatore: De Rossi. A disposizione: Stolz, Sommariva, Messias, Wiafe, Drameh, Otoa, Sabelli, Mitaj, Robinho Jr., Klisys, Lafont, Puczka
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Haps; Adams, Yeboah. Allenatore: Nicola. A disposizione: Montipò, Mohammed, Sagrado, Mazzocchi, Gomes, Fanne, Dagasso, Berardi, Panada, Helgason, Rrahmani
Arbitro: Sozza (Seregno); Assistenti: Passeri–Trinchieri; Quarto ufficiale: Marchetti; Var: Di Paolo; Ass. Var: Prontera
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